Nord Stream подала к страховщикам иск на €400 млн

Nord Stream подала в суд на страховщиков «Северных потоков» на сумму около €400 млн, утверждая, что не получила выплат за понесенный ущерб из-за подрыва веток осенью 2022 года. В иске говорится, что причастные к этому «неизвестны»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Компания-оператор Nord Stream (принадлежит «Газпрому», акционерами также являются Wintershall Dea, Eon, Gasunie и Engie) судится со страховщиками, включая Lloyd's of London, за отказ покрыть ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» осенью 2022 года, сообщают The Financial Times и Reuters со ссылкой на документы, поданные в Высокий суд Великобритании.

Nord Stream подтвердила РБК подачу иска, но не уточнила деталей. «Мы можем подтвердить, что в коммерческих судах Лондона существует договорный спор между Nord Stream AG и страховщиками газопроводной системы Nord Stream. Однако мы просим отнестись с пониманием к тому, что мы не в состоянии предоставить какие-либо подробные комментарии к судебному разбирательству», — сказали там.

По данным FT и Reuters, компания подала иск на сумму около €400 млн ($436 млн) в прошлом месяце, утверждая, что страховщики не выплатили ущерб из-за взрывов. В документах говорится, что, по «предварительной и высокоуровневой» оценке Nord Stream, на удаление воды из веток, проведение ремонта, замену потерянного газа и стабилизацию работы трубопроводов уйдет от €1,2 до €1,35 млрд ($1,5 млрд).

Lloyd's of London и Arch Insurance указаны в качестве ответчиков от имени нескольких страховщиков. Так, Lloyd's стоит во главе группы страховщиков, которые должны предоставить так называемые первичные полисы, которые несут первые убытки от любого события. Arch возглавляет группу страховщиков, которые предоставляют избыточное покрытие ущерба. FT уточняет, что такие полисы вступают в силу после выплат по основным.

Nord Stream утверждает, что взрывы стали происшествием для выплат по обоим полисам. В иске говорится, что один из трубопроводов выглядел «искореженным и деформированным» в одном месте, где он был поврежден, но «казался гладким и перерезанным» в другом, пишет Reuters. Согласно судебным документам, Nord Stream подает иск как от своего лица, так и как представитель других компаний — бенефециаров страховых полисов, включая Munich Re, которая отказалась от комментариев

Претензия в размере €400 млн распределена поровну между основной и дополнительной группами, отмечает FT. Компания также потребовала около €3,7 млн ($4 млн) на оценку ущерба и другие расходы. По данным группы анализа судебных данных Solomonic, этот иск является одним из крупнейших, поданных в Высокий суд за последний год.

Lloyd's of London и Arch отказались от комментариев FT и Reuters.