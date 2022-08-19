Asahi: японские компании заключат новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Asahi узнала о планах компаний Японии по новым контрактам с «Сахалином-2»

Японские покупатели СПГ вскоре сообщат о намерении заключить контракт с новым оператором «Сахалина-2». По данным Asahi, российская компания уведомила их, что условия поставок газа не изменились

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Газовые и энергетические компании Японии в скором времени заключат контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2», которым стало ООО «Сахалинская энергия», сообщает газета Asahi.

По данным источника издания, «Сахалинская энергия» направила запрос японским предприятиям, и уведомила их, что условиях поставок СПГ при новом операторе не изменились.

«Приближается крайний срок ответа, и мы сообщим им о нашем намерении заключить контракт в ближайшее время», — сообщил газете источник в одной из компаний. В то же время, добавил он, японские предприятия опасаются, что условия контракта впоследствии могут измениться.

16 августа Nikkei сообщила, что некоторые японские компании, закупающие СПГ, получили от России уведомление о смене оператора «Сахалина-2». Среди них — Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

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Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

«Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, около 60% топлива проекта потребляется Японией. Власти страны ранее призвали Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в проекте. В конце июля Токио уведомил о соответствующих планах Вашингтон.