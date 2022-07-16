Кабмин Японии призвал Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в «Сахалине-2»
Правительство Японии призвало Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» и после решения властей России сменить оператора, сообщает газета Nikkei.
«У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко их удерживать», — заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.
«Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, около 60% топлива проекта потребляется Японией. Как отмечает газета, Токио может продолжать закупать газ и без участия в проекте при новом операторе, пока действуют существующие контракты, но в таком случае есть вероятность срыва поставок. Власти считают, что компаниям не нужно добровольно отказываться от долей в «Сахалине-2». В то же время, пишет Nikkei, «нет никаких гарантий, что новый оператор продолжит надежно поставлять СПГ в Японию», даже если Mitsubishi и Mitsui останутся в числе акционеров.
30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор «Сахалина-2» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», где Mitsui & Co. принадлежит 12,5%, а Mitsubishi — 10%, переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство.
Нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО, которое создаст российское правительство. Если они откажутся, правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Помимо японских компаний акционерами «Сахалин Энерджи» выступают Shell (27,5% минус одна акция) и «Газпром» (50% плюс одна акция). Последний получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании». Shell объявила о решении выйти из проекта в конце февраля.
В Mitsubishi и Mitsui заявили, что примут окончательное решение, когда Россия уточнит условия, поскольку сейчас они не ясны до конца. Токио ранее попросил Москву предоставить дополнительную информацию, в том числе о сроках исполнения указа Путина и инвестиционных условиях. Компании обсудят их и свои дальнейшие действия с правительством Японии и партнерами.
Кисида в конце марта указывал, что «Сахалин-2» важен для энергетической безопасности Японии, поскольку способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам. В апреле власти страны заявили, что, несмотря на российскую военную операцию на Украине и санкции против Москвы, Токио не будет выходить из проекта из опасений, что его место может занять другая страна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по «Сахалину-2» нет.