Кабмин Японии призвал Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в «Сахалине-2»

Mitsui принадлежит 12,5% в «Сахалине-2», а Mitsubishi — 10%. Власти Японии считают, что компании должны сохранить участие в проекте, когда его оператором станет российское ООО

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Правительство Японии призвало Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» и после решения властей России сменить оператора, сообщает газета Nikkei.

«У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко их удерживать», — заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.

«Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, около 60% топлива проекта потребляется Японией. Как отмечает газета, Токио может продолжать закупать газ и без участия в проекте при новом операторе, пока действуют существующие контракты, но в таком случае есть вероятность срыва поставок. Власти считают, что компаниям не нужно добровольно отказываться от долей в «Сахалине-2». В то же время, пишет Nikkei, «нет никаких гарантий, что новый оператор продолжит надежно поставлять СПГ в Японию», даже если Mitsubishi и Mitsui останутся в числе акционеров.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор «Сахалина-2» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», где Mitsui & Co. принадлежит 12,5%, а Mitsubishi — 10%, переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство.

Нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО, которое создаст российское правительство. Если они откажутся, правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Помимо японских компаний акционерами «Сахалин Энерджи» выступают Shell (27,5% минус одна акция) и «Газпром» (50% плюс одна акция). Последний получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании». Shell объявила о решении выйти из проекта в конце февраля.

В Mitsubishi и Mitsui заявили, что примут окончательное решение, когда Россия уточнит условия, поскольку сейчас они не ясны до конца. Токио ранее попросил Москву предоставить дополнительную информацию, в том числе о сроках исполнения указа Путина и инвестиционных условиях. Компании обсудят их и свои дальнейшие действия с правительством Японии и партнерами.

Читайте на РБК Pro Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Статьи Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари

Кисида в конце марта указывал, что «Сахалин-2» важен для энергетической безопасности Японии, поскольку способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам. В апреле власти страны заявили, что, несмотря на российскую военную операцию на Украине и санкции против Москвы, Токио не будет выходить из проекта из опасений, что его место может занять другая страна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по «Сахалину-2» нет.