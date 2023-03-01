Автодилер «Авилон» купит калужский завод Volkswagen

Автодилер «Авилон» стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге, который был приостановлен год назад после начала спецоперации на Украине. Ранее другой дилер «Автодом» решил купить подмосковный завод Mercedes

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Авилон», один из крупнейших дилерских холдингов в России, является основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из них, «Авилон» станет покупателем актива, финальное согласование сделки планируется на 3 марта.

Ранее о том, что «Авилон» стал одним из претендентов на завод, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Но после начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

В отчетности Volkswagen Group за третий квартал 2022 года говорилось о намерении концерна продать определенные компании в России. В начале февраля 2023 года газета «Коммерсант» называла претендентом на завод АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалось от сделки.

РБК направил запросы в пресс-службы Volkswagen и «Авилона».