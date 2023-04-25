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Мантуров подтвердил согласие властей на продажу завода VW в Калуге

Мантуров: правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу завода VW в Калуге
Российские власти одобрили продажу завода Volkswagen автодилеру «Авилон», заявил РБК вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, теперь «Авилону» предстоит определиться с индустриальным партнером
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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу калужского завода Volkswagen автодилеру «Авилон», заявил РБК вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «Иннопрома» в Ташкенте. «Уже прошла [правительственная] комиссия, на которой были утверждены основные параметры сделки между «Авилоном» и Volkswagen», — сказал он.

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

Источники РБК еще в начале марта рассказывали, что «Авилон», один из крупнейших дилерских холдингов в России, является основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen (VW) в Калуге. Тогда они утверждали, что финальное согласование сделки произойдет в ближайшее время. Но вскоре после этого стало известно о том, что арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России, включая завод в Калуге, из-за иска группы ГАЗ Олега Дерипаски, которая потребовала от VW выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Однако примерно через месяц суд снял арест с этих активов. Представитель VW Ирина Лихачева в суде оценивала их стоимость в 47,5 млрд руб.

В пресс-службе Volkswagen заявляли, что рассчитывают на то, что судебный спор с группой ГАЗ не приведет к задержке сделки по продаже калужского завода. Ход переговоров там не комментировали, отмечая лишь, что концерн находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи активов в России «заслуживающему доверия российскому инвестору».

По словам Мантурова, сейчас завершается реализация сделки по продаже завода в Калуге и ведется работа по поиску индустриальных партнеров, с которыми «Авилон» будет организовывать производство на этой площадке. Один из возможных индустриальных партнеров «Авилона» в Калуге — китайский автоконцерн Chery, писала газета «Коммерсантъ». 18 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со встречи с менеджментом Chery на Международном автосалоне в Шанхае. «Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера. Вижу живую заинтересованность китайских партнеров в выходе на российский рынок. Обсуждаем возможности глубокой локализации производства у нас», — написал тогда он.

«Россия является одним из важнейших рынков для Chery. <...> Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России, — заявил президент Chery International Чжан Гуйбин 21 апреля на пресс-конференции в китайском городе Уху с российскими СМИ. — Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства».

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РБК направил запросы представителям Volkswagen, «Авилона» и Chery.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
При участии
Ольга Ваганова
Volkswagen Авилон правительственная комиссия
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