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«Интерфакс» узнал о разрешении на продажу «Авилону» завода Volkswagen

«Интерфакс»: власти разрешили «Авилону» купить завод Volkswagen по цене до €125 млн
Власти разрешили «Авилону» приобрести российские активы Volkswagen. Ранее концерн столкнулся со сложностями при продаже автозавода в Калуге после иска группы ГАЗ
Volkswagen VOW3@DE Купить
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские власти согласовали сделку по продаже российских активов немецкого концерна Volkswagen автодилеру «Авилон» по цене до €125 млн, сообщил источник «Интерфакса».

Структуре «Авилона» одобрили покупку российского представительства Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус», а также подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование», уточнил собеседник агентства. По его словам, решение было принято 17 апреля.

Если для реализации сделки «Авилону» будет нужно приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере €50 млн в день, добавил источник со ссылкой на решение регулятора.

Представитель Volkswagen отказался от комментариев. В пресс-службе «Авилона» также отказались от комментариев.

У Volkswagen в России находится завод в Калуге мощностью 225 тыс. автомобилей в год. На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала спецоперации работа была приостановлена.

В начале марта источники РБК сообщили, что «Авилон» — один из крупнейших дилерских холдингов в России — стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen и сделку согласуют в ближайшее время. Однако вскоре стало известно, что суд арестовал почти все имущество Volkswagen в России из-за иска группы ГАЗ Олега Дерипаски. Она потребовала от VW выплатить ей почти 15,6 млрд руб — в такую сумму группа ГАЗ оценила свои убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

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Представитель VW Ирина Лихачева оценивала стоимость российских активов концерна в 47,5 млрд руб. В апреле суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге. Но затем последовали еще два иска от Группы ГАЗ — на 28,4 млрд и 15,5 млрд руб.

В VW заявили, что удивлены новым искам со стороны ГАЗа. «Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», — отметили в нем. Ранее в пресс-службе концерна говорили, что рассчитывают на то, что судебный спор не приведет к задержке сделки по продаже завода. Ход переговоров в ней не комментировали и лишь отметили, что концерн находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи активов в России «заслуживающему доверия российскому инвестору».

В конце апреля вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу калужского завода Volkswagen «Авилону».

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При участии
Тимофей Дзядко
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