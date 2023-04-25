«Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz

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Холдинг «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов немецкого концерна Mercedes-Benz, сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

В периметр сделки вошли официальный дистрибьютор немецкого предприятия в России — АО «Мерседес-Бенц Рус», его завод в Подмосковье, лизинговая «дочка», а также компания, которая занимается в том числе страхованием, и «Мерседес-Бенц Банк Рус». Разрешение на покупку последнего в феврале дал президент Владимир Путин.

«Таким образом, ГК «Автодом» получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада», — отметили в компании.

Минпроторг, заявление которого приводится в сообщении «Автодома», заявил, что вместе с компанией прорабатывает варианты привлечения партнеров для перезапуска производственной площадки в Московской области.

Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В середине апреля 2023-го РБК писал, что «Автодом» стал владельцем предприятий Mercedes-Benz в России. Это следовало из данных ЕГРЮЛ. В то же время в компании тогда отмечали, что сделка еще не закрыта. Handelsblatt писала, что соглашение включает опцион, который предусматривает возможность для Mercedes-Benz обратно выкупить акции.

«Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов в России, специализирующихся на продажах и сервисном обслуживании машин в сегментах премиум и люкс, говорится на его сайте. В портфеле компании 14 брендов, в том числе AURUS, BMW, Audi, Volvo, Land Rover, Jaguar, Lamborghini и другие. У «Автодома» 36 дилерских центров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.