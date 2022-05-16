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Дептранс Москвы рассказал, кто возглавит «Москвич»

Дмитрий Пронин
Дмитрий Пронин (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин стал директором автомобильного завода «Москвич». Об этом говорится в Telegram-канале дептранса.

«Директором московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин десять лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли», — говорится в сообщении.

Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей»
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Как говорится в сообщении, национализация завода позволит сохранить 3,8 тыс. сотрудников предприятия, а также обеспечит работой около 40 тыс. производителей автокомплектующих по всей России.

О том, что на бывшем заводе французской марки Renault будут производиться автомобили под брендом «Москвич», объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Решение о национализации предприятия было принято после закрытия завода предыдущим собственником.

Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. «Москвичи» в перспективе станут электромобилями, сообщил Собянин.

Переход российских активов Renault в госсобственность Минпромторг анонсировал в конце апреля. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы. Ранее в марте Renault объявила о приостановке производства в Москве.

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«Москвич» возвращается. 8 самых культовых моделей марки
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Фото:Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

Компания Renault открыла первый российский офис в Москве в 1992–1993 годах, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия «Автофрамос». Это название было скомпоновано из слов «авто», «Франция» и «Москва». Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault Megane и Renault 19, а затем Clio Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault Logan, завершившееся в апреле 2005-го. Уже в 2006 году Logan стал самым продаваемым иностранным автомобилем в России. Доля Renault в капитале ОАО «Автофрамос» постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия», напрямую связав свое имя с историей компании.

Стоимость своих активов в России Renault в релизе оценила в €2,195 млрд. Сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — 1 руб., говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Теги
Москва «Москвич» Renault Дептранс
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Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей»
Бизнес
Российские активы Renault перешли в госсобственность
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