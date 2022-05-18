На бывшем заводе Renault начнут производство электромобиля «Москвич»

Завод перешел в госсобственность после ухода Renault из России и сейчас находится на балансе Москвы. Сергей Собянин отмечал, что сначала на заводе будут выпускать «Москвичи» с двигателем внутреннего сгорания, затем — электромобили

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На бывшем заводе Renault в Москве будет выпускаться электромобиль «Москвич», сообщил министр транспорта Виталий Савельев во время выступления на марафоне «Новое знание».

«Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», это будет «Москвич» на электродвигателе. И, как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Все идет в этом направлении», — сказал министр.

Завод предприятия «Renault Россия» в Москве (бывший «Автофрамос», созданный на базе корпусов АЗЛК) перешел в госсобственность после решения Renault покинуть российский рынок. Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о передаче доли французского автомобильного концерна в московском заводе 26 апреля. Министр пояснил, что компания приняла такое решение «из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». Выкупить обратно завод Renault не сможет.

Кроме доли в ЗАО «Рено Россия» компания передала свою долю в АвтоВАЗе (68%) Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». При этом она сохранила за собой возможность выкупить ее в течение шести лет.

Активы компании перешли в госсобственность 16 мая. Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал принятое решение болезненным, но наилучшим с точки зрения защиты российских сотрудников.

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на базе этого предприятия планируется возродить производство автомобилей «Москвич». «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — добавлял он.