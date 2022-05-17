«Москвич» будет выпускать машины для такси и каршеринга Москвы и области

По словам Ликсутова, для рынка московского такси и каршеринга в год нужно выпускать от 30 до 40 тыс. новых машин. Власти города создали рабочую группу с компаниям-агрегаторами, чтобы определить технические моменты новых машин

Максим Ликсутов (Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС)

Завод «Москвич», на котором ранее производились машины французской марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Московской области, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

«Завод «Москвич», который правительство Москвы сегодня приобрело, он потенциально может производить эти автомобили для такси и для каршеринга. И мы на сегодняшний день уже сформировали рабочую группу с крупнейшими компаниям-агрегаторами, которые занимаются такси в городе Москва, чтобы с ними вместе определить технические моменты, каким должен быть автомобиль такси для Москвы и, наверное, для коллег наших из Московской области», — сказал Ликсутов.

По его словам, для рынка московского такси и каршеринга в год нужно выпускать от 30 до 40 тыс. новых машин.

Заммэра столицы также отметил, что бывший собственник завода, компания Renault, уже не сможет выкупить предприятие обратно. «У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны «Рено». То есть этот завод будет все время российским», — пояснил Ликсутов.

16 мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — правительству Москвы. При этом в Минпромторге указали, что важным условием соглашения стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал он.

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Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. В начале на заводе будут выпускать обычные автомобили, а позже планируется производство электромобилей, сообщил мэр.

Московский завод Renault создан на базе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей Renault там начался в 1998 году. До 1993 года завод «Москвич» носил название Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) и производил автомобили марки «Москвич». Производство было основано в 1930 году, автомобили семейства «Москвич» там производились с 1947 года.