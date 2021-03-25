Из-за пандемии россияне стали покупать меньше жвачки

Жевательная резинка оказалась самым пострадавшим в пандемию продуктом из кондитерских изделий: ее продажи не восстановились даже после отмены режима самоизоляции

Фото: Martin Moxter / imageBROKER.com / Global Look Press

По итогам 2020 года продажи жевательной резинки в рознице упали почти на 15% в натуральном выражении и на 13% — в денежном, следует из имеющихся у РБК результатов аудита розничной торговли, который проводит исследовательская компания Nielsen IQ (абсолютные значения не раскрываются). В результате, по данным аналитиков, жвачка стала категорией кондитерских изделий, которая наиболее пострадала от пандемии и связанных с ней изменений привычек потребителей.

Спрос на жвачку стагнировал еще до распространения коронавирусной инфекции, следует из подсчетов Nielsen IQ. Если в 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, спровоцировавший рост въездного турпотока, продажи жвачки выросли по сравнению с предыдущим годом на 6% в натуральном выражении и на 4% в денежном, то по итогам 2019 года продажи упали на 0,4 и на 1,4% соответственно.

Падение резко ускорилось весной 2020 года, когда в Москве и ряде других городов России из-за пандемии действовал режим самоизоляции и большинство жителей находились дома и работали удаленно. Во время карантина в апреле и мае 2020 года продажи жевательной резинки упали, по данным Nielsen IQ, на 30,8% в натуральном выражении к аналогичному периоду 2019 года. После снятия ограничений спрос на жвачку начал восстанавливаться, но все равно не вышел на уровень до пандемии: в июне-декабре 2020 года продажи просели по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,8%.

У ретейлера «Магнит» спрос на жевательную резинку по итогам 2020 года снизился почти на 7% в денежном выражении, сообщили в компании. С начала самоизоляции в 2020 году ретейлер наблюдал снижение спроса на товары импульсивной покупки, которые находятся в прикассовой зоне, — меньше всего, по словам представителя торговой сети, покупали именно жвачку. Но после снятия ограничений потребление вернулось к доковидному периоду, настаивает представитель «Магнита». Падение продаж жевательной резинки подтвердил РБК представитель торговой сети «Лента», не назвав конкретных цифр.