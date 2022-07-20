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Как санкции изменили упаковки продуктов в России

Яркая упаковка потребительских товаров из-за нехватки картона и краски на фоне санкций становится раритетом. РБК показывает, как изменился внешний облик привычных продуктов
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
С необходимостью менять упаковку российские производители товаров повседневного спроса столкнулись этой весной — в апреле ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил импорт в Россию типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Эти материалы для полиграфической индустрии, которые используются для производства упаковки, завозились в Россию из-за рубежа.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Проблемы возникли также у крупнейшего производителя пищевой упаковки — российского предприятия шведской Tetra Pak (входит в швейцарскую группу Tetra Laval). В апреле стало известно, что Tetra Pak перестал поставлять российским производителям упаковку для национальных продуктов — кефира и ряженки. После того, как часть сырья и упаковочных материалов, поставлявшихся в Россию, попали под санкции ЕС, российский завод Tetra Pak оказался отрезан от этих поставок. Головная компания Tetra Pak попросила власти Швеции исключить эти товары из-под санкций, объясняя это гуманитарными соображениями, но получила отказ.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Российские власти в ответ начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — аналогов для импортной упаковки. Чтобы растянуть запасы краски, пока не будут найдены альтернативные поставщики, производители молочных продуктов и соков начали разрабатывать временный дизайн упаковки продуктов.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В мае волгоградский производитель соков и детского питания «Сады Придонья» объявил, что из-за дефицита картона, специальных лаков и красок будет выпускать продукты в минималистичной упаковке.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Нововведение затронуло и выпускаемые компанией молочные продукты под брендом Ne Moloko.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
О переходе к почти полностью белой упаковке с минимальным дизайном для молочных продуктов и соков в начале июня предупредила и входящая в корпорацию PepsiCo компания «Вимм-Билль-Данн» (молочные продукты «Чудо», детское питание «Агуша», соки J7, «Фруктовый сад», «Любимый»).
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
У Tetra Pak осталось чернил на 15% упаковки, поэтому редизайн — неизбежная история на несколько месяцев, пока не будут найдены альтернативы, поясняла вице-президент «Вимм-Билль-Данна» Марина Балабанова.
О временных изменениях в июне предупреждал также производитель детского питания «ФрутоНяня» и «Малышам» — компания «Прогресс».
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
У «ФрутоНяни» в новом дизайне цветными красками запечатано только 15% упаковки — более «лаконичное оформление» позволит продолжить бесперебойное производство, отмечали в компании.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Практически белой стала и упаковка соков «Добрый» и «Моя семья», которые производит компания «Мултон», принадлежащая в России Coca-Cola Hellenic Bottling Company, на заводах которой корпорация Coca-Cola выпускает все свои напитки.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В новой упаковке преобладает белый фон, но сохранены узнаваемые элементы брендов и обозначения которые требуется наносить в соответствии с техническим регламентом.
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На некоторые товары производители наносят предупреждающие надписи о том, что упаковка выглядит непривычно, но внутри — те же самые продукты.
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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
мультимедиа упаковка Tetra Pak продукты питания санкции сок молочные продукты
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