Производители увидели риски нехватки оболочек для сосисок и колбасы

Запрет ЕС на поставки оболочки для колбасы и сосисок может привести к сокращению ассортимента этой продукции. Мясопереработчики признают зависимость от импорта, но Минсельхоз рассчитывает на альтернативных поставщиков

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Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, рассказали РБК участники рынка. Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года.

Именно Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию. В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта этой продукции в натуральном выражении: в 2021 году Россия, по информации Федеральной таможенной службы, завезла около 8 тыс. т оболочки на $110 млн, из них 5,9 тыс. т на $82,7 млн — из Евросоюза. Среди крупнейших поставщиков были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Чем грозит запрет на ввоз оболочки

Оболочка — необходимый компонент для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды, поясняется на сайте мясоперерабатывающего комбината «Норильский». Первоначально при изготовлении колбас чаще использовались натуральные оболочки (из органов домашних животных), но по мере увеличения спроса на колбасные изделия начало активно развиваться производство искусственных оболочек с применением естественных материалов (коллагеновые или целлюлозные), а также синтетические (например, из полиамида и полипропилена).

Из-за введенных ЕС санкций мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с «отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме» оболочек для различных видов колбас, констатирует директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков. Его компания занимается печатью на упаковках товаров для пищевой, медицинской, косметической промышленности и бытовой химии, среди клиентов — группа «Черкизово», входящая в пятерку крупнейших производителей колбасы и других мясных изделий.

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Отечественное производство не сможет полностью удовлетворить спрос, и отсутствие упаковочных материалов и компонентов для их производства приведет «к существенному сокращению ассортимента пищевых продуктов», предупреждает Поляков. Он приводит примеры: в производстве вареных колбас и сыров используется многослойная полиамидная оболочка.

Единственный крупный производитель — завод «Атлантис-Пак» в Ростове-на-Дону, по словам Полякова, «не имеет мощностей для удовлетворения общероссийского спроса и в любом случае в ближайшее время столкнется с отсутствием компонентов для производства, большая часть которых поступает по импорту из Европы». Уже сегодня этот завод не имеет возможности производить некоторые виды оболочек для сосисок, утверждает Поляков.

Коллагеновые оболочки, которые используются в производстве всех видов колбас, производит единственный завод в Ленинградской области, который «не покрывает и 10% российского рынка и работает в основном на импортном сырье», продолжает собеседник РБК. Вискозно-армированные оболочки, которые используются для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимают около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа (их производят в США, Германии, Испании и Японии). Аналогичная ситуация с целлюлозными оболочками для вареных колбас, которые поступают из Германии, Испании и США.

По действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, но иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля, утверждает Поляков. У тех российских компаний, которые успели заказать оболочку до этого момента, запасов, по его словам, хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит, который отразится на производстве: производители могут перейти «на примитивные материалы или отказаться от каких-то продуктов. «В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов», — резюмирует Поляков.

Что говорят сами мясокомбинаты и чиновники

Долю импортной оболочки, которую используют отечественные мясные заводы, оценить сложно — у каждого предприятия она отличается, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он признает: отечественные предприятия производят в основном натуральную оболочку, но полностью заместить импорт сразу невозможно. Поэтому производители колбас и другой мясной продукции ищут альтернативные способы доставки этих компонентов в Россию через другие страны, которые не ввели санкции против России, либо будут заменять оболочку, а от чего-то, по словам Юшина, возможно, придется отказаться.

В группе «Черкизово» указали, что в ее производстве зависимой от импорта является искусственная целлюлозная оболочка, не уточнив, о какой доле ассортимента идет речь. Компания ищет альтернативные пути замещения этой упаковки и рисков остановки производства не ожидает, успокаивает представитель группы.

У группы «Продо», которая производит колбасы под брендом «Клинский», большая часть ассортимента колбасных изделий выпускается в импортной оболочке, хотя с российскими производителями компания тоже работает, рассказывает ее представитель (конкретную долю он не уточняет). «Запрет на ввоз оболочки из Европы, конечно, вынуждает нас искать альтернативных поставщиков. Однако в связи с новыми санкциями мы не планируем сокращать ассортимент или временно прекращать выпуск каких-либо товарных позиций», — заверил представитель «Продо», добавив, что к повышению себестоимости колбасы проблемы с замещением оболочки не приведут. Запаса этого компонента у предприятий группы хватит как минимум до сентября 2022 года — это дает достаточно времени, чтобы решить вопрос замещения попавших под санкции поставок и подобрать наиболее подходящую альтернативу на азиатских рынках, в частности в Китае, указывает представитель «Продо».

В 2021 году Китай был на десятом месте по объемам поставок колбасных оболочек в Россию: оттуда было завезено 157,9 т этой продукции на $3,4 млн. Среди стран, которые не вводили запрет на импорт в Россию, крупным поставщиком была также Сербия (1,3 тыс. т на $15,8 млн), ее опережала только Испания.

Отечественное производство колбасной оболочки «в совокупности с импортом» позволяют обеспечивать потребности производителей, а трудности с поставками компании решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков», оптимистичен представитель Минсельхоза. Санкции, запрещающие ввоз оболочки для колбас из ЕС, — это новые возможности для российских производителей, сообщил представитель завода «Атлантис-Пак». Он уверен, что полимерная оболочка для колбасных изделий, которую производит его компания, способна заменить импортную.