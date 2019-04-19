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Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Основатель Microsoft уже преодолевал эту отметку в 1999 году. Сейчас Гейтс уступает титул богатейшего человека планетs лишь главе Amazon Джеффу Безосу
Фото: DPA / TASS

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, по подсчетам Forbes, превысило $100 млрд, Как отмечает журнал, это произошло на фоне роста стоимости акций Microsoft в преддверии публикации отчетности.

В списке богатейших людей мира Гейтса опережает только глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Forbes оценивает в $153 млрд. В скором времени он может потерять эту позицию из-за развода с женой. Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, после развода во владении Маккензи Безос останется 4% акций Amazon. Исходя их стоимости ее доля оценивается примерно в $35 млрд, указывал Bloomberg.

По оценке агентства, в 1999 году состояние Гейтса, богатейшего на тот момент человека планеты, уже достигало $100 млрд.

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В начале марта журнал опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. Тогда состояние Безоса оценивалось в $131 млрд, Гейтса — в $96 млрд. На третьем месте — инвестор Уоррен Баффет ($82 млрд), на четвертом — глава LVMH Бернар Арно с состоянием $76 млрд, а на пятом мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($64 млрд).

Гейтс 1975 году вместе с другом Полом Алленом основал компанию по разработке программного обеспечения для персональных компьютеров, ставшую впоследствии известной как Microsoft. Гейтс стал миллиардером в 31 год.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Билл Гейтс, Джефф Безос, Amazon, Forbes, Microsoft
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