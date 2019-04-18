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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Российская версия журнала назвала 200 богатейших бизнесменов страны. Рейтинг возглавил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В прошлом году на первой позиции был Владимир Лисин
Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В новом рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов первое место в этом году занял Леонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера «Сибура» и НОВАТЭКа журнал оценил в $24 млрд.

На втором месте в рейтинге российского издания Forbes — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, $21,3 млрд. Немного уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

На четвертом месте в рейтинге находится председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), за которым следует Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

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Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes

В десятку богатейших бизнесменов страны также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд), основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Богатейшей женщиной России является Елена Батурина, занимающая в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд.

На 54-м месте оказался Валентин Гапонцев — генеральный директор компании IPG Photonics, который уже много лет живет и работает в США, а также имеет американское гражданство. В глобальном рейтинге американской версии журнала Forbes (в нем Гапонцев занимает 1281-е место) он фигурирует как представитель Соединенных Штатов.

Бизнес
Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

Forbes указывает, что всего в рейтинге 200 богатейших бизнесменов страны 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Их суммарное состояние — $496 млрд.

Первая десятка в рейтинге совпадает со списком десяти богатейших россиян, включенных в глобальный рейтинг Forbes, опубликованный в марте этого года.

В прошлом году лидером рейтинга российской версии Forbes был Владимир Лисин, состояние которого Forbes оценивал в $19,1 млрд. За ним следовали Алексей Мордашов ($18,7 млрд) и Леонид Михельсон ($18 млрд).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes
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