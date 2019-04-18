Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Российская версия журнала назвала 200 богатейших бизнесменов страны. Рейтинг возглавил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В прошлом году на первой позиции был Владимир Лисин

Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В новом рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов первое место в этом году занял Леонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера «Сибура» и НОВАТЭКа журнал оценил в $24 млрд.

На втором месте в рейтинге российского издания Forbes — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, $21,3 млрд. Немного уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

На четвертом месте в рейтинге находится председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), за которым следует Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В десятку богатейших бизнесменов страны также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд), основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).