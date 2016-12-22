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Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории
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Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории
Бизнес, 16 июл, 23:37
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Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории
Состояние Джеффа Безоса достигло $150 млрд, что с учетом курса доллара больше рекорда, установленного в 1999 году Билом Гейтсом. Безос стал богатейшим человеком в современной истории с состоянием, превышающим ВВП некоторых стран
Джефф Безос (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса преодолело планку в $150 млрд, сообщает Bloomberg. С учетом изменения курса доллара, это делает его богатейшим человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.

По оценке Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд. Еще 7 июля Bloomberg давал меньшую оценку состояния Безоса — в $142 млрд. Сейчас Безос располагает состоянием, которое на $55 млрд больше, чем у следующего за ним вторым в списке основателя Microsoft Билла Гейтса.

Агентство отмечает, что в 1999 году, на пике «бума доткомов» (экономического пузыря, сформировавшегося из-за резкого роста цены акций интернет-компаний в конце 1990-х годов), состояние Гейтса, богатейшего на тот момент человека планеты, достигало $100 млрд. Это равно $149 млрд по текущему курсу доллара. Перешагнув эту отметку, Безос стал богатейшим человеком в современной истории.

Для сравнения, в 2017 году Всемирный банк оценивал размер ВВП Болгарии по паритету покупательной способности в $143,85 млрд. Состояние Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.

Оценку Bloоmberg также подтверждает регулярно обновляющийся рейтинг миллиардеров журнала Forbes. В списке Forbes The World's Billionaires состояние Безоса оценивается в $149,7 млрд.

Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в $95,5 млрд. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также могло бы перешагнуть порог в $150 млрд, если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в списке указан инвестор Уоррен Баффет ($83 млрд), вновь потеснивший основателя Facebook Марка Цукерберга ($82,9 млрд).

Богатейшим россиянином по версии Bloomberg остается глава сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин ($19,9 млрд). В мировом рейтинге он занимает 45-е место.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Джефф Безос , Amazon , Bloomberg
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