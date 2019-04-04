Бывшая жена Джеффа Безоса назвала условия раздела имущества после развода

Бывшая жена самого богатого человека в мире по версии Forbes отказалась от прав на 75% их доли в Amazon, Безос при этом получит право голосовать ее акциями. Она также не будет претендовать на акции Washington Post и Blue Origin

Джефф и Маккензи Безос (Фото: Evan Agostini / AP)

Бывшая жена основателя компании Amazon Маккензи Безос заявила, что договорилась с самым богатым человеком в мире по версии Forbes об условиях раздела имущества после развода. Сообщение об этом она опубликовала в Twitter. Это единственное сообщение Маккензи в Twitter, доступное для просмотра.

Согласно заявлению Маккензи, она согласилась уступить Джеффу Безосу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin. Кроме того, она отказалась от требований на 75% их доли в Amazon, а также отдала Безосу право голосовать принадлежащим ей пакетом. В совместном владении Безосов до развода было 16% акций Amazon.

«Я рада, что процесс расторжения моего брака с Джеффом завершился — при нашей взаимной поддержке и всех, кто был к нам добр», — написала Маккензи. По ее словам, она «с благодарностью смотрит в прошлое и с нетерпением ждет, что будет дальше».

Джефф Безос также поблагодарил своих друзей, близких, включая экс-супругу за поддержку. «Я благодарен за ее поддержку и за ее доброту в этом процессе и с нетерпением жду наших новых отношений в качестве друзей и со-родителей», — написал он на своей странице в Twitter.