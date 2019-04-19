«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России

Такая реакция последовала за публикацией агентства о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти через российскую компанию. «Роснефть» сочла, что агентство совершает против нее «информационные диверсии»

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Нефтяная компания заявила, что это агентство занимается «информационными диверсиями» против «Роснефти».

«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».

В компании назвали статью агентства, основанную на информации источников, о схеме с продажей венесуэльской нефти «откровенной ложью» и провокацией. Информационное агентство «систематически занимается созданием <...> дезинформации, легализацией слухов», цель которой — нанести ущерб российской экономике и государству, говорится в сообщении.

«По сути, эти действия являются информационными диверсиями», — подчеркивается в сообщении.