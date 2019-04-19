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«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России
Такая реакция последовала за публикацией агентства о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти через российскую компанию. «Роснефть» сочла, что агентство совершает против нее «информационные диверсии»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Нефтяная компания заявила, что это агентство занимается «информационными диверсиями» против «Роснефти».

«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».

В компании назвали статью агентства, основанную на информации источников, о схеме с продажей венесуэльской нефти «откровенной ложью» и провокацией. Информационное агентство «систематически занимается созданием <...> дезинформации, легализацией слухов», цель которой — нанести ущерб российской экономике и государству, говорится в сообщении.

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«По сути, эти действия являются информационными диверсиями», — подчеркивается в сообщении.

РБК направил запрос представителям агентства Reuters.

Агентство в ночь на пятницу сообщило, что Венесуэла, несмотря на введенные против нее санкции США, нашла способ получать доллары от продажи нефти. В статье говорилось, что «Роснефть» сначала перечисляет деньги венесуэльской PDVSA со скидкой к цене партии, затем получает деньги за поставку от конечного покупателя. Деньги за вычетом комиссии поступают на счета PDVSA в российских банках, говорилось в статье. Агентство ссылалось на источники и на имеющиеся у него документы.

Авторами статьи Reuters указаны иностранные журналисты: Марианна Паррага в Мехико при участии Люка Коэна в Каракасе, Нидхи Вермы в Нью-Дели и Джулии Пэйн в Лондоне.

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Санкции против PDVSA Вашингтон ввел в конце января, однако Минфин США пообещал выдавать временные разрешения на отдельные сделки с венесуэльской структурой. Reuters также сообщал, что спустя месяц после этого объем экспорта PDVSA сократился на 40%.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Роман Кирьянов
Теги: «Роснефть», Reuters
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