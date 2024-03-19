WSJ сообщила, что второй крупнейший банк Дубая закрыл счета «Уралкалия»

Второй по размеру банк ОАЭ закрыл счета «Уралкалия», утверждает WSJ, под ограничения попали и счета бизнесмена Ивана Таврина. В компании эту инфрмацию опровергают

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Второй крупнейший банк ОАЭ, Emirates NBD, закрыл счета крупного российского производителя удобрений «Уралкалия» и российского бизнесмена Ивана Таврина, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на финансовых специалистов в Эмиратах.

Также кредитное учреждение закрыло ориентированный на Россию отдел, большое количество других российских счетов и прекратило принимать переводы в рублях из России. Закрывались счета на сумму более $5 млн либо принадлежавшие организациям, связанным с подсанкционными структурами, сообщили изданию источники.

В «Уралкалии» опровергли информацию из статьи WSJ. «Информация о закрытии счетов «Уралкалия» в банке Emirates NBD не соответствует действительности, поскольку у компании нет никаких счетов в этой финансовой организации», — пояснили в пресс-службе компании.

США ввели санкции против бизнесмена Таврина и его группы Kismet Capital в декабре. Российский Forbes писал, что холдинг Таврина за 2023 год стал одним из главных покупателей активов иностранных компаний, которые уходят из России. «Уралкалий» — это один из крупнейших в мире производителей хлористого калия, компания принадлежит «Уралхиму». До введения санкций ЕС в марте 2022 года крупнейшим акционером последнего был бизнесмен Дмитрий Мазепин. Сразу после этого бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора.

В последние месяцы США оказали сильное давление на ОАЭ, пишет WSJ. Вашингтон направил в страну представителей Минфина и Госдепа, ввел новые санкции в отношении заподозренных в торговле с Россией компаний. После этого, утверждает издание, банк «сменил курс».

В конце декабря Белый дом предоставил Минфину США более широкие санкционные полномочия, которые позволили ему наказывать иностранные банки за сделки, связанные с военно-промышленным комплексом России.

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С 2014 года США и ЕС вводят санкции против России в связи с присоединением Крыма, а после 2022 года — и в связи с военной операцией на Украине. Под ограничения попали российские банки, промышленные предприятия, крупные бизнесмены, политики и высокопоставленные чиновники. Ограничения коснулись также экспорта и импорта товаров.

Власти России называют западные санкции незаконными и неэффективными, а также неспособными повлиять на позицию Москвы. Президент Владимир Путин заявил в сентябре, что российская экономика смогла выдержать «санкционный натиск».