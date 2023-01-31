Владелец российского Forbes получил финансирование от «Уралкалия»

Владелец российского Forbes получил займ от «Уралкалия» для «полноценной работы и развития» СМИ на фоне проблем с рекламой и суда с бывшим собственником. О смене собственника издания речи не идет

Магомед Мусаев (Фото: пресс-служба Forbes)

О том, что издатель российской версии журнала Forbes получили финансирование от «Уралкалия», РБК рассказал источник, знакомый с условиями соглашения. Эльмар Муртазаев, гендиректор «АС Рус Медиа» (издатель Forbes в России), подтвердил «получение Магомедом Мусаевым (владелец «АС Рус Медиа». — РБК) займа от ПАО «Уралкалий»: «Для полноценной работы и развития Forbes компании потребовались дополнительные финансовые инвестиции, которые наш акционер привлек через заем у ПАО «Уралкалий». Мы признательны нашим партнерам за оказанную поддержку». Сумму займа и другие условия сделки он не уточнил.

Как утверждает источник РБК, в сделке в качестве залога не задействованы доли в компании-издателе и займ «краткосрочный». Речи о смене собственника издания не идет.

РБК направил запрос в «Уралкалий».

Несмотря на то, что российский Forbes после начала спецоперации на Украине остался одним из немногих СМИ, продолжающих выходить по лицензии западного правообладателя, издание столкнулось с финансовыми сложностями. Так, с июня прошлого года был приостановлен выпуск бумажной версии журнала. Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман связывал это с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Информацию о том, что такое решение обусловлено требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск издания, Озман опровергал. При этом, как рассказывали РБК сразу несколько источников, знакомых с планами издателя, Магомед Мусаев активно вел переговоры «или о продаже издания, или привлечении финансирования». «Но просто продать кому-то этот актив нельзя — владельца должен был утвердить американский владелец, что сильно ограничивало круг потенциальных покупателей и партнеров (из-за риска их возможной подсанкционности)», — объяснял один из собеседников РБК растянувшийся на несколько месяцев переговорный процесс.

Чем известен «Уралкалий» «Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей хлористого калия — принадлежит «Уралхиму». До весны 2022 года крупнейшим акционером последнего был бизнесмен Дмитрий Мазепин, в марте попавший под санкции Евросоюза. Власти ЕС уточняли, что в санкционные списки были включены лица, принимавшие участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Сразу после этого бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора. Санкции против Мазепина также ввели Великобритания, Новая Зеландия и ряд других стран.

Наиболее значительно по финансовым показателям Forbes ударило ограничение на привлечение рекламы: после начала спецоперации на баннерах на сайте Forbes долгое время публиковалась только реклама соцсетей самого издания или его проектов. Дмитрий Озман тогда подтверждал RTVI, что издание «действительно сильно ограничило свой рекламный инструментарий», однако назвал это «превентивной мерой», а не требованием головного офиса Forbes. Источники RTVI, тем не менее, утверждали, что отказ от рекламы был «жестким компромиссом» Мусаева с американскими партнерами и «полностью разрушил бизнес-модель издания».

Весной 2022 года российский Forbes столкнулся с судебными разбирательствами, связанными с процедурой банкротства прежнего владельца издания — ООО «ФАФ Медиа» Александра Федотова. Тогда конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская обратилась в суд с просьбой признать сделку по продаже в 2018 году журнала недействительной. В разговоре с РБК Чупринская объяснила обращение в суд тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости» в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов.

В августе Арбитражный суд Москвы признал куплю-продажу Forbes недействительной. Из текста судебного определения следовало, что номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» достигала почти 69 млн руб., однако сумма сделки составила 500 тыс. руб. Оспариваемая сделка, как отмечается в документе, была «совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов», а Мусаев назывался «аффилированным» с Федотовым лицом.

Нынешний владелец Forbes решение суда оспорил. В издании тогда утверждали, что суд «проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании». В конце декабря 2022 года суд назначил по делу экспертизу, поставив на разрешение вопрос о том, какой была рыночная стоимость 100% пакета акций АО «АС Рус Медиа» по состоянию на 30 августа 2018 года — момент сделки. Результаты экспертизы пока не известны.