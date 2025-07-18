Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил расширить диапазон отклонения топливных цен по демпферу на 10%, узнал РБК. Минфин настаивает на 5%. Выход цен за диапазон обнуляет субсидию нефтяникам за продажи на внутреннем рынке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил более широкую корректировку диапазона отклонения топливных цен по демпферу. Он обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой повысить этот параметр на 10% и поручить Минфину и Минэнерго финализировать работу по корректировке механизма, а также внести в правительство проект налоговых поправок, чтобы обеспечить его принятие до конца весенней сессии в Госдуме.

РБК ознакомился с соответствующим письмом от 8 июля, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием. В Минфине сообщили, что в ведомство поступило данное поручение от Новака, и сейчас совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается донастройка демпфирующего механизма.

Как работает демпфер Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются. Согласно действующему налоговому законодательству, в 2025 году такими индикативными ценами являются 60 450 руб. за тонну по бензину (АИ-92) и 57 200 руб. за тонну по дизелю. В среднем за месяц допускается превышение оптовых цен над указанными отметками не более чем на 10% по бензину и 20% по дизелю (то есть не выше 66 495 руб. и 68 640 руб. соответственно).

Как указывается в письме, с начала года биржевые цены на бензин выросли на 20,8%, а дизтопливо — на 4,7%. Согласно территориальному индексу по европейской части России Петербургской биржи (СПбМТСБ), цены на бензины активно растут как минимум с начала лета и в настоящее время находятся на максимумах 2025 года. Так, за 17 июня АИ-92 подорожал на 0,47% к предыдущей торговой сессии, до 65 184 руб. за тонну, АИ-95 — на 1,14%, до 73 833 руб. за тонну, а летний дизель — на 0,41%, до 57 379 руб. за тонну.

Пока стоимость топлива не превысила критические отметки. За время существования демпфирующего механизма такое было лишь однажды — в сентябре 2023 года, во время топливного кризиса. Глава «Роснефти» указывает в письме, что тогда это, как следствие, привело дополнительной налоговой нагрузке на отрасль.

Чтобы не допустить повторения подобной ситуации «Роснефть» в ноябре 2024 года направила в адрес вице-премьера Новака письмо с предложением об увеличении возможных отклонений фактических цен внутреннего рынка от условных с 10 до 20% по бензину и с 20 до 30% по дизельному топливу. Такое же обращение было направлено и другими крупнейшими нефтяными компаниями — ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью», «Татнефтью».

«Предложение проработано Минэнерго и Минфином, но остается неурегулированным вопрос размера корректировки диапазонов. В настоящее время прорабатываются различные сценарии корректировки, в том числе с увеличением допустимого отклонения в размере лишь на 5% вместо предложенных ПАО «НК «Роснефть» необходимых 10%», — отмечается в письме.

При этом «принимая во внимание усиление санкционного давления и нестабильность геополитической ситуации, влияющей на поведение участников рынка, волатильность рынка, а также сезонность спроса на нефтепродукты» увеличение диапазонов отклонения на 10% «позволит нивелировать риски обнуления демпфирующей надбавки», указано в документе. Поэтому «в целях исключения риска неконтролируемого роста биржевых цен и, как следствие, невозможности функционирования независимых розничных сетей, возникновения дефицита топлива на отдельных товарных рынках Российской Федерации, убытков (как в отдельных отраслевых сегментах, так и во всей нефтеперерабатывающей отрасли в целом)» глава «Роснефти» просит поддержать его предложение.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака, а также в пресс-службы Минэнерго, Минфина, «Роснефти» и других крупнейших нефтяных компаний.

Позиция правительства

Как сообщили РБК в пресс-службе Минфина, в ведомство поступило данное поручение от Новака. «Сейчас совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается донастройка демпфирующего механизма путем двухэтапного расширения размеров допустимых отклонений фактических оптовых цен внутреннего рынка на моторные топлива от их установленных условных значений для применения демпфера», — заявили в министерстве.

Замминистра финансов Алексей Сазанов 2 июля сообщал, что ведомство ожидает решения правительства по уровням отклонения топливных цен от индикаторов. Он говорил, что нефтяные компании предлагают корректировку диапазона на 10%, а Минфин — на 5%. «Как компромиссный вариант мы предлагаем двухэтажное повышение, сначала 15% и 25% на период один-два года, потом перейти к тому, что предлагает отрасль, 20% и 30%. Окончательное решение должно быть за правительством, мы его ждем», — сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

По информации источника РБК в отрасли, пока повышение на 10% не поддержано.

Почему дорожает топливо

В «Роснефти» связывают текущий рост биржевых цен на топливо в том числе с влиянием, которое оказывают ограничения РЖД по перемещению порожних специализированных вагонов, следует из письма. Также сказывается индексация с 1 января 2025 года ставок акциза на бензин и дизтопливо (на 13,6 и 16,3% на бензин и дизель соответственно) и изменение порядка расчета демпфирующей надбавки (коэффициент Кдемп) в части фиксации ставки акциза на уровне 2024 года, используемой в расчете цены экспортной альтернативы.

Как сообщала пресс-служба правительства по итогам штаба о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, Новак 9 июля поручил РЖД решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара. Это, по оценке вице-премьера, поможет обеспечить своевременную погрузку и вывоз нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес потребителей. Новак также подчеркнул, что «нельзя допустить резкого роста цен на бензин».

По данным Информационного центра операторов (ИЦО), несмотря на общее небольшое снижение оборота нефтебензиновых цистерн (среднее время от погрузки вагона до следующей выгрузки. — РБК) к уровню прошлого года — на 1 сутки или 5% в июне 2025 года к июню прошлого года — простои под грузовыми операциями «существенно увеличились». Так, простои нефтебензиновых цистерн под погрузкой или в ее ожидании выросли в среднем до 3,2 суток по сравнению с 2,3 суток в июне 2024 года, то есть на 39%. А простои под выгрузкой или после нее увеличились до 3,9 суток, или на 26%, тогда как годом ранее они составляли 3,1 суток. Основная причина такой динамики связана с изменившимися в октябре 2024 года правилами подсыла порожних вагонов, говорят в ИЦО. Тогда простои после выгрузки начали резко расти, поскольку порожние вагоны не могли уехать со станций из-за введенных ограничений. На пике значения под выгрузкой для нефтебензиновых цистерн достигали 4,2 суток в январе 2025 года, оценивают там.

Один из собеседников РБК среди железнодорожных операторов поясняет, что проблема простоя цистерн после выгрузки создает «замкнутый круг» — вагоны занимают подъездные пути, ограничивая тем самым отправку новых.

В то же время представитель РЖД сообщил РБК, что компания полностью выполняет свои обязательства по вывозу нефтепродуктов, а простой порожних вагонов на путях предприятий связан с отсутствием заявок на перевозку груза. Он отметил, что ответственность за размещение вагона несут собственники подвижного состава, которые после выгрузки вагона не распоряжаются его дальнейшей судьбой. «Для решения проблемы затаривания путей предприятий и станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам, РЖД предлагают распространить на них практику, которая применяется в отношении припортовых станций и дает возможность эвакуировать незадействованные вагоны на специально выделенные станции, где они не будут мешать перевозочному процессу», — рассказали в РЖД.

В ИЦО однако считают, что обсуждаемые меры по эвакуации порожних вагонов не только с припортовых станций выгрузки вряд ли окажут существенное влияние на простои нефтебензиновых цистерн, а уже внесенные изменения «пока не привели к существенному сокращению простоев».

Что может изменить запрет на экспорт бензина

Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», связывает рост биржевых цен на бензин с налоговыми параметрами российского законодательства, которые «стимулировали только экспорт, а не производство моторных топлив». В то же время Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России) объясняет рост цен в июле совокупностью факторов. К ним относятся летний рост спроса, а также ограниченное производство в связи с ремонтами на части НПЗ и трудностями в логистике из-за проблемы порожних вагонов. Также добавляются последствия санкционного давления, затрудняющие внешние поставки компонентов и оборудования для нефтепереработки. Наконец, в определенной степени сказалось и аномальное укрепление рубля, снизившее доходность экспортных поставок, считает он.

Однако в условиях риска потери демпферной субсидии многие компании, добросовестно сдерживающие рост цен в рознице, могут понести убытки, замечает Дьяченко. На этом фоне, считает он, индексация отсечки выглядит логичной. «Вопрос в масштабах: повышение на 5% — компромиссный шаг, повышение на 10% — сценарий, потенциально несущий риски уже для потребителей», — говорит эксперт. Гусев в свою очередь считает, что «диапазон отклонений должен быть повышен как можно скорее, поскольку это повысит гибкость рынка по сравнению с стандартными условиями».

Обсуждаемый в правительстве полный запрет на экспорт бензина в этой связи может стать мерой, которая компенсирует риск роста цен, связанный с корректировкой демпфера, полагают опрошенные РБК эксперты. Сейчас эмбарго на зарубежные поставки действует только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) сроком до 31 августа. Однако рост оптовых цен на топливо вернул власти к идее запретить экспорт и крупным нефтепереработчикам. По данным источников РБК на рынке, в конце июня с такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но Минэнерго 7 июля заявило, что не рассматривает полный экспортный запрет, поскольку необходимости в этом нет, а колебания цен носят сезонный характер. Уже 11 июля вице-премьер Новак не исключил возможность полного эмбарго в августе-сентябре, сообщив, что решение будет принято «в ближайшее время».

По данным двух источников РБК, знакомых с ходом обсуждения вопроса, ужесточение эмбарго остается в повестке. Так, один из собеседников сообщил, что сейчас обсуждается возможность ввода эмбарго только на август с потенциалом дальнейшего продления и «эта идея проходит стадию согласования». Другой рассказал, что «кулуарно» обсуждения вокруг распространения запрета экспорта бензина на производителей продлятся до конца текущей недели, а в начале следующей власти примут решение в том числе с учетом позиции Минсельхоза, основанной на оценке потребности аграриев в топливе до конца лета.

«Запрет экспорта может стать компенсирующей мерой, и высока вероятность, что он будет введен с 1 августа», — говорит Гусев. Дьяченко согласен, что экспортные ограничения могут быть использованы как инструмент сдерживания оптовых цен, но «только если на рынке действительно существует дефицит». «Введение запрета на экспорт бензина в момент, когда одновременно рассматривается повышение диапазонов по демпферу, выглядит как попытка уравновесить разнонаправленные рыночные эффекты: с одной стороны — поддержка нефтяников через демпфер, с другой — контроль цен через ограничение вывоза товара. С практической точки зрения, такой подход возможен. Он выглядит парадоксальным, но в российской модели топливного регулирования — может уже не быть более подходящих ручных решений», — резюмирует эксперт.