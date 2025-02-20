Власти согласовали продление ограничений на экспорт бензина до сентября

Власти согласовали продление эмбарго на экспорт бензина для непроизводителей с 1 марта еще на полгода, узнал РБК. Производители при этом по-прежнему сохранят возможность зарубежных поставок

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Ограничения на экспорт бензина из России для экспортеров, не относящихся к категории производителей, продлят еще на полгода — с 1 марта до 31 августа, сообщили РБК два источника, знакомых с результатами совещания, прошедшего 20 февраля у вице-премьера Александра Новака. Производители бензина, соответственно, сохранят исключение из эмбарго и по-прежнему смогут осуществлять зарубежные поставки.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера.

По словам одного из собеседников, на совещании было отмечено, что ситуация на рынке в настоящий момент стабильна, а продление ограничений направлено, в том числе, на борьбу с серыми экспортерами. К ним относят компании, которые закупают топливо на внутреннем рынке по сниженной за счет демпферного механизма цене, а затем отправляют его на экспорт. Демпфер, в свою очередь, был введен для нивелирования влияния внешнеэкономических и геополитических факторов на стоимость топлива в России. Если экспорт становится для нефтяников более выгодным, то государство компенсирует разницу нефтеперерабатывающим компаниям через демпферные выплаты и наоборот.

Кроме того, на совещании было высказано мнение о необходимости повышения приоритета нефтеналивных грузов при перевозке по железной дороге до третьей очереди согласно Правилам недискриминационного доступа (ПНД). Это целесообразно для сохранения цен на стабильном уровне в весенне-летний период. С 1 января нефтепродукты транспортируются в шестой очереди и ниже, тогда как с марта 2024 года их временно переносили в третью в рамках мер по стабилизации рынка топлива.

О том, что Минэнерго предлагает сохранить действующие ограничения на экспорт бензина и исключения для производителей еще на полгода, 17 февраля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пресс-службе министерства эту информацию не комментировали.

При этом в феврале замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев говорил, что ведомство готово инициировать обсуждение запрета для производителей на экспорт бензина сроком на месяц. Заявление ФАС было сделано на фоне роста биржевых цен на топливо с конца января. Впрочем, эту динамику Королев называл коррекционной и объяснял удорожание бензина «восстановительным спросом после снижения количества торговых сессий в январе». В ФАС также отмечали, что на розничном сегменте это никак не отразилось.

В Минэнерго после этого заявляли, что ежедневно мониторят внутренний рынок топлива и при необходимости может быть принято решение о запрете экспорта бензина.

Новак после этого сообщал, что правительство вместе с Минэнерго проанализирует инициативу ФАС. «Мы будем смотреть, принимать решения, связанные с защитой нашего внутреннего рынка, это требует значительного анализа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Однако после заявлений Федеральной антимонопольной службы биржевые котировки перешли к снижению. Бензин АИ-92 с тех пор подешевел на 7% — до 52,8 тыс. руб. за т, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка АИ-95 при этом потеряла в цене 5%, опустившись до отметки 56,6 тыс. руб. за т.

В этот же период, как сообщало агентство Reuters, к работе вернулись несколько российских НПЗ после кратковременной внеплановой приостановки.

Временный запрет на экспорт бензина, который не распространяется на международные соглашения со странами ЕАЭС, изначально был введен для всех с 1 марта по 31 августа. Правительство назвало меру превентивной, на период высокого летнего спроса. Затем меру приостанавливали для производителей и вновь возобновили в конце лета. С 1 декабря запрет на экспорт бензина для производителей вновь был отменен, но сохранен для остальных.

Текущая конфигурация работы внутреннего рынка делает запрет на экспорт бензина для непроизводителей логичной и правильной мерой, прокомментировал РБК Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России). «Пока существует демпфер, пока поставки на внутренний рынок субсидируются, субсидировать экспорт неправильно», — сказал он. При этом в случае возникновения проблем на внутреннем рынке правительство, чтобы защитить потребителей, сможет оперативно ограничить возможность поставок за рубеж и для производителей нефтепродуктов, уверен Дьяченко.

«В текущий момент, с учетом биржевых котировок и уровня спроса, я думаю, что каких-то заметных изменений ожидать не стоит», — говорит Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». Он считает, что уже в марте—апреле по ситуации на рынке станет ясно, необходимо ли принимать дополнительные меры.