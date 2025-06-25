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Участники рынка обсудили запрет на экспорт бензина до конца октября

Участники топливного рынка обсуждают возможность полного запрета на экспорт бензина до конца октября, узнал РБК. В настоящий момент эмбарго действует до конца августа, но только для непроизводителей топлива
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС

Возможность усиления ограничений на экспорт бензина обсудили в среду участники биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, рассказали РБК два источника на рынке. Речь идет о распространении эмбарго на производителей топлива, для которых сейчас запрет не действует.

По словам собеседников, обсуждаемый срок таких мер — до конца октября. Один из них уточнил, что предложение связано с рисками прохождения периода плановых ремонтов на НПЗ.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службы Минэнерго и ФАС, где комментировать тему не стали.

В настоящий момент ограничения на экспорт действуют только для непроизводителей бензина. В феврале правительство продлило эту меру на полгода — с 1 марта до 31 августа. Тогда отмечалось, что ситуация на рынке стабильная, а продление ограничений направлено в том числе на борьбу с серыми экспортерами.

В то же время цены на бензин на Петербургской бирже находятся на максимумах этого года на фоне сезона высокого спроса. Рост усилился с начала июня, хотя на этой неделе котировки АИ-92 перешли к снижению. По итогам торговой сессии 25 июня бензин АИ-92 подешевел на 1,44% — до 62 775 руб. за тонну, а АИ-95 на 1,16% — до 66 674 руб. за тонну.

Минэнерго при этом не видит оснований для резкого роста цен на бензин и дизель на АЗС в летний период, сообщило ранее в среду ведомство. По оценкам министерства, топливная отрасль полностью готова к сезонному повышению спроса и дефицита нефтепродуктов не ожидается.

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Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
бензин эмбарго
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