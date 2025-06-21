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ПМЭФ-2025 ,  
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Сечин исключил согласие США на снижение потолка цен на российскую нефть

Сюжет
ПМЭФ-2025
США не согласятся на предложение ЕС снизить потолок цен на российскую нефть, поскольку это негативно повлияет на нефтяной экспорт самих Штатов, считает Сечин. Politico писало об отказе ЕС от этого шага из-за войны Израиля с Ираном
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Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Инициатива Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель направлена не на сокращение доходов бюджета России, как заявлялось публично, а на повышение эффективности закупок ЕС, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Выступая на энергетической панели ПМЭФ, он привел данные западных специалистов, согласно которым Евросоюз за 2023 год закупил российской нефти на более чем €20 млрд, став четвертым по объему покупателем.

«Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США», — считает Сечин.

Он отметил, что для балансировки бюджета многих стран-производителей необходима цена нефти выше текущих уровней. Так, по расчетам МВФ, для бюджета Саудовской Аравии цена нефти должна превышать $90 за баррель, рассказал Сечин. Кроме того, низкие цены на нефть влияют на способность крупнейших нефтяных компаний выплачивать дивиденды на прежнем уровне.

Вместе с тем глава «Роснефти» отметил волатильность рынка и непредсказуемость влияющих на него геополитических факторов. В связи с этим в свой бизнес-план на текущий год «Роснефть» заложила цену на нефть в $45 за баррель, а на 2026-й — $42-43, рассказал Сечин. «Мы не хотим зависеть от этой волатильности», — добавил он.

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Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен.

10 июня Еврокомиссия предложила странам «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель. Предполагалось, что эта мера также войдет в 18-й пакет санкций ЕС против России.

Однако против снижения лимита, по данным Bloomberg, выступили США, которые входят в G7. Как писало издание Politico, от этого решения в итоге отказался и Евросоюз — это связано с эскалацией конфликта между Израилем и Ирана, на фоне которого цены на нефть резко выросли.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Игорь Сечин Роснефть потолок цен на нефть США Евросоюз
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