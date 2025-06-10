Морской экспорт бензина из России сократился вдвое из-за крепкого рубля

Экспорт бензина из России по морю в мае упал в два раза как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитали в ЦЦИ. Одной из главных причин стало укрепление рубля, но эксперты видят влияние и других факторов

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Российские экспортеры в мае отправили на экспорт по морю только 133 тыс. т бензина, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомился РБК. Показатель сократился на 47% год к году и на 63% месяц к месяцу. Одной из основных причин такого падения стало укрепление рубля, считают эксперты центра: в мае официальный курс доллара опустился ниже 80 руб. впервые почти за два года.

Помимо укрепления рубля снижение объема экспорта было вызвано «продлением до конца мая ремонтов установок первичной переработки на НПЗ и началом сезонного роста спроса на внутреннем рынке». Так, ремонты на Комсомольском НПЗ, «Уфанефтехиме» и Волгоградском НПЗ в совокупности привели к падению производства бензина на 72 тыс. т по сравнению с апрелем. В итоге в сумме за пять месяцев 2025 года морской экспорт бензина уменьшился на 3,3% в годовом выражении, до 1,7 млн т, подсчитали в ЦЦИ.

Рубль в мае поддерживали несколько факторов, считают опрошенные РБК эксперты. Во-первых, геополитические новости о переговорах между Россией и США дали игрокам финансового рынка надежду на налаживание взаимоотношений между странами и сформировали интерес нерезидентов к российским активам. Кроме того, снижается спрос на валюту со стороны импортеров на фоне ожидания смягчения или снятия санкций. Также рубль заметно поддержали продажи выручки экспортерами — в мае этот объем существенно превысил нормативные требования. Наконец, влияние продолжает оказывать жесткая денежно-кредитная политика.

Ключевым направлением российского морского экспорта бензина в мае остались страны Африки. Поставки туда достигли 90 тыс. т, то есть увеличились на 17% месяц к месяцу и на 90% год к году, а за первые пять месяцев достигли 622 тыс. т бензина, что на 3% больше аналогичного показателя 2024 года.

Вторым по величине направлением экспорта стала Бразилия, объем поставок в которую в мае составил 41 тыс. т, увеличившись в два раза месяц к месяцу и на 17% год к году. Однако «ввиду неблагоприятной ценовой конъюнктуры и крепкого рубля экспорт бензина в азиатские страны в мае прекратился», отмечается в обзоре. В апреле морской экспорт в азиатском направлении находился на уровне 156 тыс. т.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Как укрепление рубля повлияло на демпфер

Укрепление рубля (на 3% месяц к месяцу) одновременно привело к снижению демпферных выплат нефтяникам, отмечают эксперты ЦЦИ. В мае они составили 42,5 млрд руб., что является рекордно низким объемом с октября 2023 года. Также на выплатах по демпферу сказались падение мировых цен на энергоносители и рост оптовой стоимости бензина АИ-92 на внутреннем рынке, добавляют эксперты. Так, экспортная цена бензина в мае снизилась до 71 254 руб. за тонну (на 1034 руб. по сравнению с апрелем), а оптовая цена на АИ-92 увеличилась до 56 901 руб. за тонну (на 4169 руб. месяц к месяцу).

В течение 2025 года демпфер в целом демонстрирует тенденцию к снижению. В апреле выплаты нефтяникам по нему составили 62,7 млрд руб., тогда как в марте — 100,3 млрд руб., в феврале — 148,3 млрд руб., а в январе — 156,4 млрд руб. Минфин России в конце мая заявил, что ожидает сокращения объема выплат по этому механизму компаниям на 1,4 трлн руб. в 2025 году по сравнению с более ранними оценками. При этом суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая его переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсирует нефтяным компаниям разницу с экспортом. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнулятся.

Поскольку нефть и нефтепродукты торгуются в долларах, сильный рубль снижает рублевую выручку экспортеров, согласен профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Михаил Юмаев. Это, в свою очередь, уменьшает экспортные доходы, делая внутренний рынок для нефтяников относительно более привлекательным. Поэтому снижается потребность в демпфере, объясняет он. Вместе с тем, отмечает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research, особого влияния на экспорт бензина майское снижение демпферных выплат не окажет.

К увеличению выплат по демпферу в перспективе может привести возможное введение новых санкций против российского нефтяного сектора, допускает Юмаев. Как сообщило на этой неделе издание Politico, 20 июня страны Евросоюза планируют провести голосование по 18-му пакету санкций против России. Ограничения могут коснуться компаний, связанных с газопроводами системы «Северный поток», и цен на нефть.

Сколько продлится влияние курса

Бензин, в отличие от дизельного топлива, не является для российских нефтяников ключевым экспортным товаром, напоминает Фролов. «Объем его зарубежных поставок относительно невелик, а на экспорт поставляется только излишек того, что не было поставлено на внутренний рынок, плюс некоторые объемы бензинов, не соответствующих экологическому Классу-5», — говорит он. Из данных ЦЦИ следует, что в 2025 году на экспорт отправляется всего два—четыре судна с бензином в месяц, подсчитывает эксперт агентства количественной аналитики «Сиала» Владимир Никитин.

Что касается внутреннего рынка, то он обеспечен в полном объеме, а скопленные запасы также достаточны, считает Фролов. Как сообщило 4 июня Министерство энергетики, запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в России на сегодняшний день достигают 1,8 млн т, что на 2% выше показателя начала 2024 года. А объемы хранения дизельного топлива сохраняются на уровне прошлого года в 3,3 млн т.

«С учетом окончания ремонтных работ на НПЗ, достаточных запасов бензина на внутреннем рынке и бесперебойного обеспечения аграриев в активный период сельскохозяйственных механизированных полевых работ ожидается восстановление уровня морского экспорта», — прогнозирует аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. Кроме того, хотя по прогнозу центра среднегодовое значение курса рубля будет крепче, чем предполагалось ранее, ожидания относительно ослабления валютного курса до уровня, близкого к 100 руб. за доллар, во второй половине 2025 года сохраняются.

Сезонный рост спроса на автомобильное топливо традиционно привел к приоритизации накопления запасов в России по сравнению с экспортом, согласен Никитин. «При этом весной не было сильных ударов БЛПА по НПЗ, а эти риски явно закладывались. Поэтому запасы могут быть и избыточными, соответственно, экспорт может скоро вырасти», — считает эксперт.

Однако, добавляет Никитин, помимо валютного курса «дополнительную боль для экспортеров дает и высокая ключевая ставка». На фоне снижения западного торгового финансирования под 1–4% она создает дополнительные затраты для трейдеров и косвенно перекладывается на цену покупки в портах России. «Сочетание сильного, еще и укрепляющегося рубля и высокой ставки финансирования очень негативно для экспорта топлива», — подчеркивает он. В настоящий момент ключевая ставка в России находится на уровне 20% (Банк России 6 июня понизил ее с 21%). При этом последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось ЦБ в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет Банк России только повышал ставку либо сохранял ее на прежнем уровне.

В то же время топливо из России также экспортируется по железной дороге, например, в Среднюю Азию — Казахстан, Киргизию, Таджикистан, напоминает Никитин. «Именно российское топливо покрывает дефицит внутреннего рынка Казахстана. Кроме того, с Казахстаном успешно договариваются по недорогому транзиту через территорию республики», — отмечает эксперт.