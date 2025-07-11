Новак допустил запрет на экспорт бензина из России

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Вице-премьер России Александр Новак не исключил возможность полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, власти примут решение «в ближайшее время». Слова министра передает «РИА Новости».

«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складываться, и принимать решения», — ответил Новак на вопрос, будет ли введен запрет на экспорт бензина, который бы распространился и на нефтекомпании.

Новак сказал, что власти введут ограничение, «если потребует того ситуация», и напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса.

Цены на бензин на Петербургской бирже находятся на максимумах этого года на фоне сезона высокого спроса. Рост усилился с начала июня, хотя в конце месяца котировки АИ-92 перешли к снижению. По итогам торговой сессии 25 июня бензин АИ-92 подешевел на 1,44% — до 62 775 руб. за тонну, а АИ-95 на 1,16% — до 66 674 руб. за тонну.

В настоящий момент ограничения на экспорт действуют только для непроизводителей бензина. В феврале правительство продлило эту меру на полгода — с 1 марта до 31 августа. Тогда сообщили, что ситуация на рынке стабильная, а продление ограничений направлено в том числе на борьбу с серыми экспортерами.

В конце июня участники биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обсудили возможность распространить эмбарго и на производителей топлива, для которых сейчас запрет не действует. Источники на рынке сказали РБК, что обсуждаемый срок таких мер — до конца октября.