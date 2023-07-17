Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Как суды принимают решение об обеспечительных мерах — пять кейсов Pro, 09:55
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 09:54
Власти Ростова поручили перенаправить трафик в Крым через новые регионы Политика, 09:53
Danone изучит решение властей о передаче доли бизнеса Росимуществу Бизнес, 09:48
Появилось видео с Крымским мостом после ЧП Политика, 09:38
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания Pro, 09:36
Россиянка после сенсации на Уимблдоне в 16 лет вошла в топ-100 рейтинга Спорт, 09:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту отменили Общество, 09:32
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:29
Курс евро превысил ₽102 впервые с начала июля Инвестиции, 09:28
В России резко подорожали грузовые автоперевозки Бизнес, 09:22
Как отразится на бизнесе включение недружественных стран в список офшоров Pro, 09:11
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
ЧП на Крымском мосту. Спецэфир телеканала РБК Политика, 09:01
Война санкций ,  
0 

Danone изучит решение властей о передаче доли бизнеса Росимуществу

Danone изучит передачу властями России долю бизнеса в управление Росимущества
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Французский производитель молочных продуктов Danone изучает ситуацию c передачей доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление Росимущества, говорится на сайте компании.

В заявлении Danone говорится, что компания «приняла к сведению» это решение. «Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Danone Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников», — сообщили в компании.

16 июня президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества.

Из указа следует, что под временное управление Росимущества переводится:

83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд»;

98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag; 1,35%, принадлежащей «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащей Carlsberg Deutschland GmbH.

В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом президента от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», «ЭкоНива», Агрокомплекс имени Ткачева и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

Читайте на РБК Pro
Как получить визу инвестора в США: инструкция
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Теги
Danone Росимущество Внешнее управление Carlsberg
Материалы по теме
Европейские промышленники призвали не вводить санкции против Rusal
Политика
В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Абрамовича на санкции
Бизнес
Путин обсудил с Совбезом антироссийские санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter