Danone изучит решение властей о передаче доли бизнеса Росимуществу

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Французский производитель молочных продуктов Danone изучает ситуацию c передачей доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление Росимущества, говорится на сайте компании.

В заявлении Danone говорится, что компания «приняла к сведению» это решение. «Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Danone Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников», — сообщили в компании.

16 июня президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества.

Из указа следует, что под временное управление Росимущества переводится: 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд»; 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag; 1,35%, принадлежащей «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащей Carlsberg Deutschland GmbH.

В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом президента от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», «ЭкоНива», Агрокомплекс имени Ткачева и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.