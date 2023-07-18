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Армения резко нарастила экспорт автомобилей в Россию

FT: Армения нарастила экспорт автомобилей в Россию с $800 тыс. до $180 млн
Страна, у которой нет собственного автомобильного производства, увеличила экспорт машин в Россию с $800 тыс. в январе 2022 года чуть более чем до $180 млн в первом месяце этого года, пишет Financial Times

Армения, у которой нет собственного автомобильного производства, нарастила экспорт машин в Россию с $800 тыс. в январе 2022 года чуть более чем до $180 млн в этом же месяце этого года, пишет газета Financial Times.

«В России все автосалоны закрылись, BMW, Audi, все», — говорит продавец машин, работающий на таможне в Гюмри. «Любой состоятельный человек, который раньше пошел бы в автосалон и купил машину, больше не может этого делать. Поэтому они обращаются к нам или к кому-то еще, и им пригоняют машину», — рассказывает он.

После начала военных действий на Украине США запретили экспорт в Россию почти всех легковых автомобилей — как подержанных, так и новых. ЕС ввел запрет на экспорт машин стоимостью более €50 тыс. В июне этого года ЕС расширил запрет на поставки в Россию автомобилей класса люкс, а также на все электро- и гибридные машины, в том числе подержанные.

По данным издания, автомобили прибывают в основном из США, где закупаются на аукционах, через порт Поти в Грузии. Затем многие из них доставляются в Армению. Там или в Грузии они ремонтируются. Между Арменией и Россией действует беспошлинная торговля, в республике они проходят таможенное оформление.

В январе прошлого года, до начала военных действий на Украине, Армения импортировала из США автомобилей на $2,8 млн, год спустя объемы импорта взлетели до $29,5 млн. В апреле этого года страна ввезла американских автомобилей на $34 млн.

В июне ЕС принял 11-й пакет санкций против России, основная цель которого — помешать Москве обходить уже введенные ограничения. В санкционные списки было внесено 87 организаций, которые, по данным Брюсселя, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Речь идет об организациях из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Премьер-министр последней Никол Пашинян в мае называл угрозу попасть под санкции Запада красной линией для страны в отношениях с Россией.

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Россия считает западные санкции нелегитимными. В ответ на новый пакет ограничений Евросоюза Москва расширила список представителей ЕС и структур стран-членов, которым запрещен въезд на российскую территорию.

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Елена Чернышова
Армения экспорт Автомобили Россия
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