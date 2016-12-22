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Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику
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Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику
Бизнес, 11:42
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Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику
Компания Игоря Чайки «Русский экспорт» начала поставлять в Китай российскую косметику. На рынке КНР она работает под брендом Dakaitaowa и продает в основном косметику Natura Siberica и Teana
Фото: David Gray / Reuters

Компания ООО «Русский экспорт», которая работает на китайском рынке под брендом Dakaitaowa («Открой матрешку». — РБК), начала продажи российской косметики в Китае, рассказал РБК основатель компании Игорь Чайка. До этого компания поставляла на китайский рынок в основном продукты питания — шоколад, пиво и крепкий алкоголь, квас, снеки, мед и так далее.

Косметика российских компаний продается через электронную платформу Kaola.com, с мая 2018 года компания продала в КНР косметические средства почти на $300 тыс.

Большая часть проданной косметики произведена под брендами Teana и Natura Siberica, уточнили в «Русском экспорте».

В 2016 и 2017 годах в России в целом рос экспорт отечественной косметики и парфюмерии за рубеж. В январе—июне 2017 года экспорт парфюмерных, косметических и туалетных средств вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $295,1 млн, ранее подсчитывал Российский экспортный центр для РБК. Предыдущие три полугодия также демонстрировали рост экспорта товаров этой группы.

Основные направления для экспорта российской косметики — страны СНГ, однако их доля постепенно падает из-за роста поставок в страны Восточной Европы и Монголию. К примеру, в первом полугодии 2017 года Латвия закупила товаров на $9 млн, Польша — на $7,2 млн, Монголия — на $7 млн, Чехия — на $3,6 млн.

Поставляется российская косметика также в Нидерланды, Литву, Вьетнам, Румынию, Германию и Великобританию. Объем поставок в каждую из этих стран в январе—июне 2017 года составил от $1,5 млн до $3 млн.

Постепенно растут и поставки косметики в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, в том числе во Вьетнам и Китай, рассказывала тогда РБК председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.

Игорь Чайка зарегистрировал компанию «Русский экспорт» в марте 2016 года. Dakaitaowa вышла на китайский рынок в июне 2016 года. Компания позиционировалась как «первая торговая интернет-платформа в Китае со 100-процентными российскими инвестициями». Летом 2017 года Чайка говорил о планах привлечь китайские инвестиции, а также о планах привлечь к сотрудничеству Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — договор с РФПИ был подписан в июне 2018 года.

Бизнес Игоря Чайки

Младший сын генерального прокурора России, Игорь Чайка является владельцем «Русского экспорта» и First Russian Cross-Border International Trading Ltd (FRC, владеет платформой Dakaitaowа). Бизнесмен также создал строительную компанию ЮБК в Крыму. В конце марта структуры Игоря Чайки довели до 75% свою долю в «Бетэлтрансе» — крупнейшем производителе железобетонных шпал в России. Кроме того, бизнесмен является совладельцем компании «Хартия» — одного из крупнейших в России операторов переработки мусора.

Под брендом Dakaitaowa работает еще одна компания — First Russian Cross-Border International Trading Ltd (FRC, владеет платформой Dakaitaowа). Она ​занимается оптовой и розничной продажей российских товаров в КНР через собственную и сторонние электронные платформы.

В мае 2018 года компания открыла фирменный магазин Dakaitaowa на торговой площадке Tmall.com (группа Alibaba). Ранее Игорь Чайка говорил, что договор с Alibaba рассчитан на три года с возможностью продления.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Игорь Чайка , электронная торговля , Китай
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Бизнес заметил снижение коррупции в России Экономика
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