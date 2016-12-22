Игорь Чайка раскрыл инвестиции в российский павильон на Alibaba

Владелец «Русского экспорта» и First Russian Cross-Border International Trading Ltd. (FRC, владеет платформой Dakaitaowа) Игорь Чайка раскрыл условия соглашения с Alibaba по открытию российского павильона на китайской торговой площадке.

По словам предпринимателя, договор с Alibaba рассчитан на три года с возможностью продления. Объем инвестиций в открытие павильона составил 23 млн руб., а прогнозный срок окупаемости — два года.

«Финансирование пока осуществляется за счет средств акционеров, но мы рассчитываем на интерес со стороны потенциальных участников павильона», — рассказал Чайка РБК, добавив, что FRC выступит управляющей компанией павильона.

По его словам, на площадке будет, в частности, представлена продукция легкой промышленности, хозяйственные и галантерейные товары, бытовая химия.

Alibaba зарабатывает на разовых платежах, которые берет с каждого продавца. FRC будет брать плату за две группы услуг, отметил Чайка. Первая связана с размещением товара в павильоне. Это создание карточки товара, мероприятия по продвижению на сайте и т.п. Вторая связана с ввозом товара в Китай: сертификация, рекомендации по изменению упаковки, потребительских качеств, ввоз конкретной партии, ее растаможивание, хранение и доставка.

FRC и «Руспродсоюз» договорились с Alibaba о создании российского национального павильона в мае 2017 года. Подписание обязывающих документов о старте проекта запланировано на январь 2018 года, а в феврале павильон начнет работать.

Игорь Чайка — младший сын генпрокурора Юрия Чайки. С февраля 2014 года он работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи на общественных началах, но покинул этот пост меньше чем через год, объяснив это намерением сосредоточиться на бизнес-проектах.

Китай — одно из направлений бизнеса Чайки. В интервью РБК он говорил, что «Русский экспорт» помогает производителям из России выйти на рынок Китая без собственной логистической и складской инфраструктуры. Другая компания — FRC — занимается оптовой и розничной продажами российских товаров в КНР через собственную и сторонние электронные платформы. FRC владеет электронной торговой платформой по торговле российскими продуктами Dakaitaowa (в переводе с китайского — «открой матрешку»).​