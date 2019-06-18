Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5%, сообщил Росстат. Ранее о росте цен предупреждали независимые АЗС, а вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что колебания объясняются ростом мировых цен на топливо

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Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Кроме того, выросли цены и на некоторые другие нефтепродукты: на газовый стабильный конденсат (на 18%), сжиженные пропан и бутан (на 8,4%), нефтяной кокс (на 5%), прочие нефтяные газы (на 11,8%), а также на строительные, дорожные и кровельные битумы (на 5,7, 4,5 и 3,7% соответственно). Цены на сырую нефть увеличились на 4,5%.

Ранее Росстат сообщил, что за первую полную неделю июня (с 3 по 9 июня) розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 0,3%. При этом в некоторых регионах рост цен оказался в разы сильнее: так, например, в Кызыле бензин за неделю подорожал на 1,4%, а в Чите — на 0,9%.

17 июня глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. О росте розничных цен на бензин в этих регионах со ссылкой на данные информационно-аналитического центра «Кортес» сообщал «Прайм».

«Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — сказал Медведев. В ответ на это Козак сообщил, что планирует обсудить этот вопрос на совещании с представителями нефтяных компаний уже вечером 17 июня.