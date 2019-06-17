Медведев поручил Козаку проверить сообщения о подорожании бензина

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — сказал Медведев Козаку во время совещания с вице-премьерами (цитата по «РИА Новости»).

Козак ответил, что планирует обсудить вопрос роста цен на совещании с представителями нефтяных компаний уже вечером 17 июня.

В начале июня глава Минэнерго России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что рост розничных цен на бензин останется в пределах инфляции и в 2020 году. В конце мая владельцы независимых заправок предупредили правительство о резком росте биржевых цен на бензин.

