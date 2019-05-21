Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,51 -0,02 EUR Бирж. 71,96 -0,11 Brent 72,34 -0,07% USD Нал. 65,01 64,17 EUR Нал. 72,48 71,65 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1154 -0,0011 BTC/USD Бирж. 7 852,20 -136,70 IMOEX 2 617,90 +1,80% RTSI 1 278,54 +1,78% DJIA 25 679,90 -0,33% Nasdaq 7 702,38 -1,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alcoa $35 (+44,63%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,54%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Alcoa $35 (+44,63%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,54%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 12:14
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки Общество, 15:09 Зеленский решил поменять закон о выборах в Верховную раду Политика, 15:03 В Москве на МКАД загорелась «Газель» Общество, 15:02 МВД провело обыски в «Вятском квасе» по делу о выводе денег в офшор Бизнес, 14:59 Госдума утвердила посещение родственниками пациентов в реанимации Общество, 14:53 Украина возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» в Европу Бизнес, 14:51 Армянский легионер «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Спорт, 14:51 Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин Бизнес, 14:40 Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов Общество, 14:31 Зеленский назвал главное основание для роспуска Верховной рады Политика, 14:30 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 14:29 На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Политика, 14:27 Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти Политика, 14:18 В Москве эвакуировали 700 человек из бизнес-центра из-за пожара Общество, 14:12
Заморозка цен на бензин ,  
0 
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова. Рост цен транслируется и в мелкий опт: в Саратовской области за указанный период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%, указывает Баженов.

Экономика
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин

По его словам, цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний (крупные игроки — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и т.д.) повышаются практически ежедневно во всех регионах страны. Демпфирующий механизм, который правительство рассматривало как инструмент обеспечения достаточной маржинальности и для нефтепереработки, и для розницы (с помощью демпфера государство субсидирует цены на бензин за счет бюджета. — РБК), не справляется с поставленными задачами, сообщил Баженов Козаку.

По словам Баженова, в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии. Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена минус налоги и транспортные издержки) достиг максимального значения в апреле 2019 года: по бензину — 23,9 тыс. руб. за тонну, по дизельному топливу — 9,2 тыс. руб. за тонну. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме. Если не принять срочных мер, весьма вероятна реализация сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых и розничных цен, предупреждает глава НТС. Чтобы избежать кризиса, Баженов предлагает правительству ряд мер, в том числе вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и т.д.

Представитель Дмитрия Козака пока не ответил на запрос РБК.

Общество
Власти Амстердама к 2030 году запретят машины на бензине и дизеле

Весной прошлого года топливо на заправках резко подорожало, выше уровня инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную к ним надбавку и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты. В конце марта этого года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля, чтобы не допустить рост цен на бензин и дизель. После этого соглашения продлеваться не будут, обещали чиновники.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин, дизель, Дмитрий Козак
Материалы по теме
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Экономика
Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter