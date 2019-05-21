Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%

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Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова. Рост цен транслируется и в мелкий опт: в Саратовской области за указанный период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%, указывает Баженов.

По его словам, цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний (крупные игроки — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и т.д.) повышаются практически ежедневно во всех регионах страны. Демпфирующий механизм, который правительство рассматривало как инструмент обеспечения достаточной маржинальности и для нефтепереработки, и для розницы (с помощью демпфера государство субсидирует цены на бензин за счет бюджета. — РБК), не справляется с поставленными задачами, сообщил Баженов Козаку.

По словам Баженова, в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии. Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена минус налоги и транспортные издержки) достиг максимального значения в апреле 2019 года: по бензину — 23,9 тыс. руб. за тонну, по дизельному топливу — 9,2 тыс. руб. за тонну. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме. Если не принять срочных мер, весьма вероятна реализация сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых и розничных цен, предупреждает глава НТС. Чтобы избежать кризиса, Баженов предлагает правительству ряд мер, в том числе вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и т.д.