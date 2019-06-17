Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,25 -0,13 EUR Бирж. 72,09 -0,09 Brent 61,67 -0,63% USD Нал. 64,91 63,73 EUR Нал. 72,91 71,54 USD ЦБ 64,32 -0,11 EUR ЦБ 72,11 -0,59 EUR/USD 1,1220 +0,0014 BTC/USD Бирж. 9 270,10 +285,50 IMOEX 2 734,31 -0,18% RTSI 1 340,90 -0,01% DJIA 26 149,31 +0,23% Nasdaq 7 862,39 +0,84%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 64,32 (-0,11) Quote, 12:17
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 72,11 (-0,59) Quote, 12:17
У границ Калининградской области заметили разведывательный самолет США Политика, 20:37 Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52 Политика, 20:31 Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Финансы, 20:13 В МЧС опровергли сообщения о возгорании вертолета Ми-8 на Чукотке Общество, 20:13 В США умерла дизайнер Глория Вандербилт Общество, 20:04 Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки Общество, 19:53 В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора Общество, 19:51 Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки Общество, 19:49 Козак проверил сообщения о росте цен на бензин Бизнес, 19:45 Посла России вызвали в МИД Армении после его встречи с Кочаряном Политика, 19:32 BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн Общество, 19:31 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 19:16 Евросоюз выразил обеспокоенность безопасностью в Черном море Политика, 19:15 Зеленский назвал условия для переговоров в «нормандском формате» Политика, 19:08
Бизнес ,  
0 
Козак проверил сообщения о росте цен на бензин
Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны», отчитался представитель вице-премьера Дмитрия Козака. Проверить данные о росте цен на топливо на Дальнем Востоке ранее поручил Дмитрий Медведев
Фото: Zuma / ТАСС

Власти проверяют «возможные факты существенного превышения роста цен» на бензин на независимых АЗС в отдельных регионах Дальнего Востока и Сибири. Об этом заявил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус по итогам совещания вице-премьера с нефтяниками 17 июня.

По словам представителя, «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано», а превышение роста цен носит «лишь единичный характер». В целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», уточнил Джус.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, «если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация», а если речь идет о системных вещах, то нужно «принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», говорил Медведев Козаку во время совещания с вице-премьерами.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 коп., до 43,46 руб. за литр, «Премиум-95» — на 28 коп., до 45,43 руб. за литр, Аи-100 — на 14 коп., до 50,24 руб. за литр, сообщил ТАСС.

Стоимость дизельного топлива в Дальневосточном федеральном округе в рознице выросла на 24 коп., до 49,20 руб. за литр.

При этом в среднем по России цена на «Регуляр-92» на прошлой неделе выросла на 11 коп., до 42,33 руб. за литр, «Премиум-95» — на 10 коп., до 45,50 руб. за литр, Аи-100 — на 4 коп., до 50,65 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива в среднем по России выросла на 6 коп., до 46,53 руб. за литр.

Экономика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса

В начале июня глава Минэнерго России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что рост розничных цен на бензин останется в пределах инфляции и в 2020 году. В конце мая владельцы независимых заправок предупредили правительство о резком росте биржевых цен на бензин.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Дмитрий Козак, цены на бензин
Материалы по теме
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Экономика
Владельцы независимых АЗС предложили государству выкупить у них заправки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter