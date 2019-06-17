Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны», отчитался представитель вице-премьера Дмитрия Козака. Проверить данные о росте цен на топливо на Дальнем Востоке ранее поручил Дмитрий Медведев

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Власти проверяют «возможные факты существенного превышения роста цен» на бензин на независимых АЗС в отдельных регионах Дальнего Востока и Сибири. Об этом заявил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус по итогам совещания вице-премьера с нефтяниками 17 июня.

По словам представителя, «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано», а превышение роста цен носит «лишь единичный характер». В целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», уточнил Джус.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, «если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация», а если речь идет о системных вещах, то нужно «принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», говорил Медведев Козаку во время совещания с вице-премьерами.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 коп., до 43,46 руб. за литр, «Премиум-95» — на 28 коп., до 45,43 руб. за литр, Аи-100 — на 14 коп., до 50,24 руб. за литр, сообщил ТАСС.

Стоимость дизельного топлива в Дальневосточном федеральном округе в рознице выросла на 24 коп., до 49,20 руб. за литр.