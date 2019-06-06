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Новак заявил о сохранении роста цен на бензин на АЗС в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин сохранится в пределах инфляции до конца года. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Наша задача регулировать, в том числе за счет созданного инструмента, в рамках измененного налогового законодательства — обратного акциза, демпфера», — заявил он. По словам Новака, благодаря механизму демпфера в 2020 году рост цен на топливо не превысит инфляцию.

20 мая владельцы независимых заправок предупредили правительство о резком росте биржевых цен на бензин. Соответствующее письмо направили Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз (РТС). В нем было указано, что с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, на АИ-95 — на 18,5%, на дизель — на 2,5%.

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В ответ на это вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что мониторит ситуацию, «оснований для тревоги нет», а крупные нефтекомпании обещают держать цены.

Позднее НТС заявил, что что причиной ситуации на топливном рынке стало то, что независимые заправки не были вовлечены в диалог. Союз назвал Минфин, который отказался снижать налоговую нагрузку на отрасль, «архитектором надвигающегося кризиса».

Теги: Александр Новак, цены на бензин, ПМЭФ, АЗС
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