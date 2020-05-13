«Ведомости» узнали о поиске компромисса для владельцев и арендаторов ТЦ

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Пострадавшие от эпидемии коронавируса арендаторы смогут без штрафов расторгать договоры аренды только до 1 октября 2020 года — такую компромиссную поправку в законопроект о поддержке бизнеса может внести Минэкономразвития, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Другая уступка владельцам помещений, обсуждение которой сейчас идет, касается возмещения убытков владельцев ТЦ. Арендаторы все же должны будут возместить им убытки, но в размере одного ежемесячного платежа, говорят собеседники «Ведомостей».

В министерстве изданию подтвердили, что работают над подобными поправками. «Министерство вместе с депутатским корпусом и бизнесом работает над поиском компромиссного решения, которое бы дало возможность арендаторам избавиться от кабальных условий, в которых они сейчас оказались», — заявил представитель ведомства. По его словам, обсуждение предложений заинтересованных сторон еще не завершено.

Конфликт по поводу мер поддержки бизнеса вышел в публичную плоскость. Правительство 7 мая внесло в Госдуму законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафа. Если документ будет принят, арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, смогут в одностороннем порядке отказаться от договора аренды без штрафов. Их освободят от ответственности за односторонний отказ от договора, за убытки в виде упущенной выгоды и за убытки при досрочном расторжении договора.