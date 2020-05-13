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«Ведомости» узнали о поиске компромисса для владельцев и арендаторов ТЦ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пострадавшие от эпидемии коронавируса арендаторы смогут без штрафов расторгать договоры аренды только до 1 октября 2020 года — такую компромиссную поправку в законопроект о поддержке бизнеса может внести Минэкономразвития, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Другая уступка владельцам помещений, обсуждение которой сейчас идет, касается возмещения убытков владельцев ТЦ. Арендаторы все же должны будут возместить им убытки, но в размере одного ежемесячного платежа, говорят собеседники «Ведомостей».

В министерстве изданию подтвердили, что работают над подобными поправками. «Министерство вместе с депутатским корпусом и бизнесом работает над поиском компромиссного решения, которое бы дало возможность арендаторам избавиться от кабальных условий, в которых они сейчас оказались», — заявил представитель ведомства. По его словам, обсуждение предложений заинтересованных сторон еще не завершено.

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли
Бизнес
Фото: Ore Huiying / Getty Images

Конфликт по поводу мер поддержки бизнеса вышел в публичную плоскость. Правительство 7 мая внесло в Госдуму законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафа. Если документ будет принят, арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, смогут в одностороннем порядке отказаться от договора аренды без штрафов. Их освободят от ответственности за односторонний отказ от договора, за убытки в виде упущенной выгоды и за убытки при досрочном расторжении договора.

Против этой меры выступили владельцы крупных площадей, сдаваемых в аренду. Уже не следующий день Российский совет торговых центров попросил Госдуму не принимать этот законопроект. В письме законодателям совет отметил, что принятие законопроекта повлечет за собой «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления». В случае коллапса отрасли за черту бедности попадут 6,3 млн человек, предупреждают арендодатели.

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Бизнес
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в ответ попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта.

Президент АКИТ Артем Соколов говорил РБК, что документ позволит «сбалансировать арендный рынок» и дать арендаторам возможность договориться с арендодателями о сотрудничестве в изменившихся рыночных условиях. «Если возможности сторон в переговорах так и останутся несопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ретейлеров», — говорил он РБК.

Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости, в первую очередь бизнес-центров, выступили с открытым письмом против законопроекта. По их мнению, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости. Они предупредили о возможном коллапсе отрасли.

Положения законопроекта приведут к тому, что предприятия отрасли коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками, предупреждают авторы письма. Общий кредитный портфель, выданный банками компаниям рынка коммерческой недвижимости, составляет 6 трлн руб., в том числе 3 трлн приходится на Сбербанк и 1,1 трлн — на ВТБ.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: аренда, договор, разрыв, штрафы
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