Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр и Федеральная кадастровая палата до конца года запустят сервис аренды жилья и отелей в Крыму. Международная платформа для аренды квартир Airbnb на полуострове не работает, а Booking.com функционирует с ограничениями

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разрабатывает ИT-платформу «Доверительное управление недвижимостью», одной из составляющих которой станет сервис по аренде жилья, заявила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на V Ялтинском международном экономическом форуме. Разработкой платформы занимаются специалисты ​Федеральной кадастровой палаты (подконтрольна Росреестру), которая «проходит преобразование в сервисную компанию по обслуживанию ИT-инфраструктуры в государственном секторе», говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

«В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко. Планируется, что платформа будет запущена в тестовую эксплуатацию к концу года.

В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты РБК пояснили, что сервис будет работать как агрегатор, в котором будут собраны как квартиры и дома для аренды, так и отели. Объекты можно будет забронировать онлайн, будет ли сервис брать комиссию, в ведомстве не уточнили. Данные сервиса будут синхронизированы с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), что позволит не допустить размещения объявлений от мошенников.

Планируется ли распространить сервис на всю страну, в Росреестре не уточнили.