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Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр и Федеральная кадастровая палата до конца года запустят сервис аренды жилья и отелей в Крыму. Международная платформа для аренды квартир Airbnb на полуострове не работает, а Booking.com функционирует с ограничениями
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разрабатывает ИT-платформу «Доверительное управление недвижимостью», одной из составляющих которой станет сервис по аренде жилья, заявила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на V Ялтинском международном экономическом форуме. Разработкой платформы занимаются специалисты ​Федеральной кадастровой палаты (подконтрольна Росреестру), которая «проходит преобразование в сервисную компанию по обслуживанию ИT-инфраструктуры в государственном секторе», говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

«В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко. Планируется, что платформа будет запущена в тестовую эксплуатацию к концу года.

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В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты РБК пояснили, что сервис будет работать как агрегатор, в котором будут собраны как квартиры и дома для аренды, так и отели. Объекты можно будет забронировать онлайн, будет ли сервис брать комиссию, в ведомстве не уточнили. Данные сервиса будут синхронизированы с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), что позволит не допустить размещения объявлений от мошенников.

Планируется ли распространить сервис на всю страну, в Росреестре не уточнили.

По итогам прошлого года крымские власти отчитались о рекордном турпотоке — 6,8 млн человек. В гостиницах и других официальных средствах размещения останавливалась только треть приезжающих в Крым туристов. В январе—декабре 2018 года, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения Крыма остановились 1,9 млн человек (на 13,8% больше, чем за предыдущий год). Большинство приезжающих в Крым туристов живут в частном секторе, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

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Работа международных сервисов для аренды недвижимости в Крыму ограничена. В базе сервиса Airbnb, который специализируется на посуточной аренде квартир, предложений в Крыму нет. Отказался работать с крымскими отелями и агрегатор RoomGuru. Арендовать номер в отеле или апартаменты на платформе Booking.com можно, только если указать, что цель поездки — работа. Кроме того, сервис не позволяет пользователям оставлять отзывы и ставить рейтинг объектам в Крыму.

База посуточной аренды в Крыму есть на порталах ЦИАН и Avito, на последнем квартиру можно забронировать онлайн. Кроме того, на рынке Крыма работают сервисы посуточной аренды жилья Tvil, «Суточно.ру» и др. Приложение «Суточно.ру» в прошлом году было удалено из App Store из-за санкций, но сейчас снова доступно.

Стратегия реализации проекта в разработке, технические решения будут реализованы либо полностью специалистами кадастровой палаты, либо с возможным привлечением партнеров для оперативности, сказали РБК в Федеральной кадастровой палате.

Кроме сервиса аренды ИT-платформа Росреестра будет содержать сервисы подтверждения права собственности арендодателя или продавца на недвижимость, проверки платежеспособности арендатора и покупателя, а также предоставлять возможность расчета налогооблагаемой базы при сдаче недвижимости в аренду.

Авторы: Надежда Федорова, Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Росреестр, Крым, бронирование
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