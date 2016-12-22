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Из App Store из-за Крыма удалили приложение для аренды жилья
Общество, 12:19
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Из App Store из-за Крыма удалили приложение для аренды жилья

Из App Store удалили приложение краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», более 20% бронирований которого совершались в Крыму. Об этом РБК сообщил гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По его словам, проблемы с обновлением приложения начались в апреле. При этом, по словам Кузнецова, представители App Store «не давали четкой аргументации», ссылаясь на информацию Минфина США по санкциям. Он добавил, что сообщение об окончательном изъятии приложения из магазина поступило 18 августа.

В письме, которое Apple направило в компанию (есть у РБК), говорилось, что App Store не может иметь дело с приложениями, связанными со странами, на которые Соединенные Штаты наложили эмбарго.

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Кузнецов отметил, что основная часть бронирований идет через сайт, однако потери все равно существенны. «Мы планируем и дальше подавать заявки на включение нашего приложения в магазин. Возможно, придется пойти на уступки и, например, убрать Крым из выдачи именно в приложении на iOS», — сказал он. Кузнецов отметил, что сервис не собирается полностью отказываться от работы с крымскими арендодателями, так как на полуостров приходится 22,7% бронирований.

В Google Play приложение сервиса по-прежнему доступно.

16 июля стало известно, что Booking.com исключил возможность бронировать отели в Крыму для туристов из-за санкций в отношении полуострова. В пресс-службе компании подтвердили РБК, что поменяли условия бронирования отелей на полуострове. При этом отель можно забронировать, выбрав опцию «я путешествую по работе». По словам представителей гостиниц, проблем из-за изменения условий бронирования не возникло, однако они пожаловались на отсутствие рейтингов и отзывов клиентов.

Теги: Крым , Туризм , жилье , App Store , Apple
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