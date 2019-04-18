Минприроды направило в правительство более 100 проектов в Арктике

Этот список — результат систематизации Минприроды предложений арктических субъектов Федерации от Карелии до Чукотки, сказал РБК гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев, который участвовал в подготовке документа. Этот перечень — неокончательный, в нем могут появиться новые проекты, а часть будет вычеркнута, если не сможет подтвердить свою жизнеспособность, добавил он.

Зачем развивать Севморпуть

Северный морской путь — это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Он начинается в Карских Воротах и заканчивается Беринговым проливом. Этот маршрут короче, чем путь через Суэцкий канал, на 40%, он связывает порты Арктики и крупные реки Сибири.​

По итогам 2018 года по Севморпути было перевезено 17 млн т грузов. В майском указе Путин поручил к 2024 году увеличить ежегодный грузопоток до 80 млн т. По расчетам Минприроды, к этому времени можно будет достичь даже большего показателя — 82 млн т. Из них 5 млн т обеспечат перевозки леса и грузов обеспечения. Из оставшихся 77 млн т подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры 59 млн т прогнозных грузов.

Фото: Олеся Астахова / Reuters

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, выступая на Арктическом форуме 9 апреля, заявил, что к 2024 году можно увеличить грузооборот по СМП до 92,6 млн т. Он рассчитывает, что около 8 млн т грузов приедут по железной дороге — Северному широтному ходу-2 на Ямале.

«Севморпуть с точки зрения расстояния значительно короче (чем путь через проливы и южные моря. — РБК). Но тем не менее есть целый ряд проблем, не только климатических, которые осложняют его использование», — заявил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по Арктике на прошлой неделе. «Там нужно подготовить меры безопасности мореплавания. Должны быть построены портовые мощности, медицинское и спасательное, а также ледокольное сопровождение. После проведения этой работы мы сможем надеяться не только на перевозку собственных грузов, но и на транзит», — пояснил он.

Какую поддержку обещает государство

Теперь Минвостокразвития, которое отвечает за развитие Севморпути и Арктики, должно просчитать целесообразность реализации этих 118 проектов и предоставления им господдержки — налоговых льгот и софинансирования строительства инфраструктуры, сообщил РБК близкий к ведомству источник. Проекты, которые пройдут фильтр, смогут претендовать на поддержку государства и особый налоговый режим для новых арктических проектов. «Мы предложили два проекта предоставления преференций компаниям: первый — нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество, землю, НДПИ на 10–15 лет в зависимости от уровня инвестиций, второй — сниженные налоговые ставки на весь срок действия проектов», — сказал на прошлой неделе Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, представители компаний называют второй вариант лучшим, потому что он «дает возможность получать средства в бюджет с самого начала реализации проектов». Этот вариант предусматривает налог на прибыль 7% вместо 20%, льготный коэффициент 0,3 для налога на добычу полезных ископаемых, страховые взносы на уровне 7,6% вместо 30%, а также обнуление налога на имущество организации и земельного налога. Иностранные компании также могут претендовать на эти условия при работе в Арктике, но поддержку получат только новые, еще не реализованные проекты, пояснил РБК вице-премьер. ​

Действующие 25 проектов из списка Минприроды пока не попадают под арктический налоговый режим. «Но мы будем предлагать в рамках системы преференций специальный формат поддержки тех, кто будет осуществлять модернизацию действующих предприятий в Арктике», — объяснил РБК замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. Если сегодня проект платит 100 руб. налогов, но вложил средства в модернизацию, повысил эффективность, получил прибыль, то по дополнительным доходам сможет получить налоговые преференции, добавил он.

О чем просят инвесторы

Большинство проектов по разведке и добыче полезных ископаемых от нефти и газа до редкоземельных металлов из списка Минприроды просят у государства софинансирования строительства инфраструктуры, следует из документа. Но некоторым необходимо выделение земли, особые условия получения виз для иностранных специалистов, получение разрешений от Минобороны или корректировка законодательства.

Так, среди этих проектов — строительство СПГ-завода «Печора СПГ», который Дмитрий Босов собирался реализовать совместно с «Роснефтью», но госкомпания из него вышла в сентябре 2018 года. Однако бизнесмен по-прежнему планирует его запустить и просит у государства налоговые условия по аналогии с проектом «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (нулевую ставку НДПИ на 12 лет, льготы по налогу на имущество и нулевую экспортную пошлину), а также разрешение на экспорт СПГ.

Проект строительства глубоководного морского порта в районе Архангельска стоимостью около 150 млрд руб. требует заключения концессии, строительства инфраструктуры (в частности, ЛЭП и автодорог), говорится в материалах Минприроды.

Суровые климатические условия и отсутствие инфраструктуры создают существенные препятствия для развития Арктики, признал Трутнев на прошлой неделе. Но, по его словам, государство не будет полностью финансировать инфраструктуру — ему это просто не по карману. «Бизнес не готов вкладываться в создание региональной инфраструктуры в связи с ее высокой капиталоемкостью, но готов платить государству за ее использование. Инфраструктурные решения, обеспечивающие развитие нескольких проектов, ускоряют возмещение затрат федерального бюджета», — сказал Михаил Григорьев.