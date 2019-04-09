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Бизнес ,  
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Власти раскрыли детали готовящихся льгот для инвесторов в Арктику
Бизнес, инвестирующий в Арктику, получит ряд налоговых льгот и преференций. Соответствующие законопроекты уже подготовлены. Их автор — Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — рассказало о готовящихся предложениях
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило пакет из четырех законопроектов, предусматривающий создание новой системы преференций для инвестиционных проектов в Арктической зоне. Об этом на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики сообщил глава министерства Александр Козлов, передает корреспондент РБК.

Во-первых, документы вводят два новых понятия — «Арктическая зона Российской Федерации» и «резидент такой зоны». Резидентом российской Арктической зоны могут стать как компании, так и отдельные предприниматели. Предлагается установить два обязательных требования к таким соискателям: их инвестиционный проект должен быть новым, а заявленный объем инвестиций должен быть не менее 5 млн руб. в течение трех лет.

Ведомство предлагает два варианта налоговых льгот для резидентов российской Арктической зоны:

  • налог на прибыль организации, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество и земельный налог устанавливаются в размере 0% в течение десяти лет для проектов до 100 млрд руб. и 15 лет для проектов от 100 млрд руб. и выше. Ставка страховых взносов — 7,6% вместо 30% в течение тех же сроков, что и предыдущие налоговые льготы;
  • значительное снижение налогов, но их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. Так, налог на прибыль — 7% вместо 20% (речь идет только о сохранении 7% региональной части налога); налог на добычу полезных ископаемых — льготный коэффициент 0,3; страховые взносы — также 7,6%, налог на имущество организации и земельный налог — 0%.

Козлов уточнил, что предложения по налоговым льготам предлагается распространить только на новые проекты, что не повлечет выпадения текущих бюджетных доходов.

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Кроме того, на резидентов Арктической зоны предлагается распространить так называемую дедушкину оговорку — положение о неухудшении налоговых условий в течение срока действия налоговых льгот. Среди других преференций для резидентов — режим свободной таможенной зоны, специальный режим государственных услуг, право на получение земельных участков без торгов (за исключением тех населенных пунктов, где это будет ограничено правительством), возможность привлекать иностранную рабочую силу в упрощенном порядке, специальный механизм защиты от административного давления.

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Кроме того, предполагается, что на всей территории Арктической зоны будут действовать круглосуточный режим работы пунктов пропуска, сокращенные сроки таможенного оформления грузов, единый орган государственного контроля при таможенном оформлении грузов, а также въезд иностранных граждан по электронной визе. Все это, по замыслу авторов законопроектов, должно создать благоприятный режим для экспортно-импортных операций.

Козлов подчеркнул, что это базовая редакция законопроектов, которая будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику. Глава государства попросил поторопиться, чтобы Госдума могла принять его уже в осеннюю сессию.

Позднее вице-премьер Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по Арктике сообщил, что Министерство финансов предварительно поддерживает предложения по созданию преференций для инвесторов по проектам в Арктике.

«Мы предложили два проекта предоставления преференций компаниям: первый — нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество, землю, НДПИ на 10–15 лет в зависимости от уровня инвестиций, второй — сниженные налоговые ставки на весь срок действия проектов», — указал Трутнев. Он отметил, что представители компаний говорят о том, что второй вариант лучше, «потому что дает возможность получать средства в бюджет с самого начала реализации проектов». Вице-премьер добавил, что члены госкомиссии имеют возможность представить свои предложения для возможного включения в проект закона в течение недели.

Трутнев сообщил, что также обсуждалась реализация нацпроектов. «Мы договорились, что министерства предложат меры по достижению на арктических территориях поставленных президентом задач», — сказал он. Одной из них Трутнев назвал повышение уровня жизни и соцзащищенности на этих территориях до среднероссийского. Никаких отдельных территорий опережающего развития, по словам Трутнева, в Арктике не будет, вся ее территория будет преференциальной.

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Бондаренко
Теги: Арктика, налоговые льготы, Бизнес, Инвестиции
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