Власти раскрыли детали готовящихся льгот для инвесторов в Арктику

Кроме того, на резидентов Арктической зоны предлагается распространить так называемую дедушкину оговорку — положение о неухудшении налоговых условий в течение срока действия налоговых льгот. Среди других преференций для резидентов — режим свободной таможенной зоны, специальный режим государственных услуг, право на получение земельных участков без торгов (за исключением тех населенных пунктов, где это будет ограничено правительством), возможность привлекать иностранную рабочую силу в упрощенном порядке, специальный механизм защиты от административного давления.

Кроме того, предполагается, что на всей территории Арктической зоны будут действовать круглосуточный режим работы пунктов пропуска, сокращенные сроки таможенного оформления грузов, единый орган государственного контроля при таможенном оформлении грузов, а также въезд иностранных граждан по электронной визе. Все это, по замыслу авторов законопроектов, должно создать благоприятный режим для экспортно-импортных операций.

Козлов подчеркнул, что это базовая редакция законопроектов, которая будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику. Глава государства попросил поторопиться, чтобы Госдума могла принять его уже в осеннюю сессию.

Позднее вице-премьер Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по Арктике сообщил, что Министерство финансов предварительно поддерживает предложения по созданию преференций для инвесторов по проектам в Арктике.

«Мы предложили два проекта предоставления преференций компаниям: первый — нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество, землю, НДПИ на 10–15 лет в зависимости от уровня инвестиций, второй — сниженные налоговые ставки на весь срок действия проектов», — указал Трутнев. Он отметил, что представители компаний говорят о том, что второй вариант лучше, «потому что дает возможность получать средства в бюджет с самого начала реализации проектов». Вице-премьер добавил, что члены госкомиссии имеют возможность представить свои предложения для возможного включения в проект закона в течение недели.

Трутнев сообщил, что также обсуждалась реализация нацпроектов. «Мы договорились, что министерства предложат меры по достижению на арктических территориях поставленных президентом задач», — сказал он. Одной из них Трутнев назвал повышение уровня жизни и соцзащищенности на этих территориях до среднероссийского. Никаких отдельных территорий опережающего развития, по словам Трутнева, в Арктике не будет, вся ее территория будет преференциальной.