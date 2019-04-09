Власти раскрыли детали готовящихся льгот для инвесторов в Арктику

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило пакет из четырех законопроектов, предусматривающий создание новой системы преференций для инвестиционных проектов в Арктической зоне. Об этом на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики сообщил глава министерства Александр Козлов, передает корреспондент РБК.
Во-первых, документы вводят два новых понятия — «Арктическая зона Российской Федерации» и «резидент такой зоны». Резидентом российской Арктической зоны могут стать как компании, так и отдельные предприниматели. Предлагается установить два обязательных требования к таким соискателям: их инвестиционный проект должен быть новым, а заявленный объем инвестиций должен быть не менее 5 млн руб. в течение трех лет.
Ведомство предлагает два варианта налоговых льгот для резидентов российской Арктической зоны:
- налог на прибыль организации, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество и земельный налог устанавливаются в размере 0% в течение десяти лет для проектов до 100 млрд руб. и 15 лет для проектов от 100 млрд руб. и выше. Ставка страховых взносов — 7,6% вместо 30% в течение тех же сроков, что и предыдущие налоговые льготы;
- значительное снижение налогов, но их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. Так, налог на прибыль — 7% вместо 20% (речь идет только о сохранении 7% региональной части налога); налог на добычу полезных ископаемых — льготный коэффициент 0,3; страховые взносы — также 7,6%, налог на имущество организации и земельный налог — 0%.
Козлов уточнил, что предложения по налоговым льготам предлагается распространить только на новые проекты, что не повлечет выпадения текущих бюджетных доходов.