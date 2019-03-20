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Бизнес ,  
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Самая северная железная дорога России подешевела почти на 40 млрд руб.
Самая северная железная дорога страны после аудита сметы подешевела почти на 40 млрд руб. Но грузовая база остается главным фактором неопределенности для проекта
Фото: gazprom.ru

Сокращение затрат

Стоимость строительства самой северной железной дороги в России, участка Бованенково — Сабетта на Ямале протяженностью 170 км, так называемого Северного широтного хода-2, после аудита сметы снизилась почти на 40 млрд руб. — со 115 млрд до 73–77 млрд руб., рассказал РБК губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сейчас стоимость строительства линейной части этой железной дороги (без учета реконструкции) оценивается в 77 млрд руб., говорит глава региона.

В мероприятиях комплексного проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» (направлен Минприроды в правительство 11 марта текущего года, копия есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник) стоимость СШХ-2 составляет 73,4 млрд руб. Источник в окружении губернатора ЯНАО говорит, что знаком с этой цифрой, но это расчеты в ценах 2016 года. А актуализированные в ценах 2019 года — от 77 млрд руб.

В конце февраля источники РБК сообщали об оценке проекта в 115 млрд руб.

«В рамках заключенного соглашения [с группой ВИС] о ГЧП была разработана проектно-сметная документация, по результатам ее аудита мы нашли возможности для оптимизации [стоимости СШХ-2]», — сообщил РБК Дмитрий Артюхов. По его словам, в текущих ценах новое строительство оценивается примерно в 77 млрд руб. Артюхов говорит, что в модели проекта заложено незначительное использование собственного капитала. Остальное — проектное финансирование. «Финансовые институты, которые будут давать займы, должны увидеть абсолютно понятную обвязку взаимоотношений — кто подписывается под грузом, кто обеспечивает операторство железной дороги и порта, а также будущий тариф», — сказал Артюхов.

Участок Бованенково — Сабетта (Северный широтный ход-2, СШХ-2) должен стать продолжением Северного широтного хода (СШХ, предполагает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожной линией Обская — Салехард — Надым и моста через Надым, общая протяженность более 700 км) и позволит сделать Сабетту самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой. Линия Обская — Бованенково уже построена. Реализация проекта позволит обеспечить связь общей железнодорожной сети (через Северный широтный ход и Северную железную дорогу) с морским портом Сабетта и трассами Северного морского пути.

Собеседник РБК в Минприроды утверждает, что из федерального бюджета на реализацию этого проекта пока заложено 14 млрд руб., но эта сумма может быть сокращена до нуля «при благоприятной экономике проекта». В конце февраля несколько источников РБК из числа участников профильных совещаний у вице-премьера Максима Акимова говорили, что финальные предложения о механизмах реализации и источниках финансирования СШХ-2 должны быть внесены в правительство до конца второго квартала 2019 года. В проработке финансовой модели задействованы Минтранс, РЖД и «Газпром», которому принадлежит Бованенковское месторождение, уточнил один из участников заседания.

По словам Артюхова, проект будет реализован в рамках концессии, как и СШХ-1. «Традиционно ключевые участники любят получать в таких проектах контроль. Но могут быть просто жесткие контракты, гарантирующие возврат инвестиций. Поэтому кто будет концессионером — вопрос пока открытый», — заключил глава региона.

Источник РБК в Минприроды говорит, что эксплуатантом СШХ-2 может стать РЖД, которые обещали обеспечить выгодные тарифы для перевозки грузов — на 20% дешевле, чем через южные порты, например Новороссийск и далее — проливы Босфор и Дарданеллы. Представитель РЖД не ответил на запрос РБК.

В материалах январских совещаний у вице-премьера Максима Акимова (есть у РБК) указано, что совокупный эффект реализации добычных портов и железнодорожных проектов на Ямале, включая развитие СШХ-1 и СШХ-2 и Севморпути, может составить для бюджета 800 млрд руб. И до 350 млрд руб. для недропользователей в ценах 2018 года.​

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Грузы для СШХ-2

В проекте «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» указано, что проектирование и строительство СШХ-2 должно быть закончено до 2022 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Грузовой базой для него станет газовый конденсат, нефть, дистиллят СУГ, грузы обеспечения и строительные грузы. На переработку может поставляться 20 млрд куб. м газа и 5 млн т жидких углеводородов (конденсат, нефть, СУГ. — РБК) в год (часть объемов будет поставляться по СШХ-2), указывают в Минприроды.

Речь идет о поставках 5–9 млн т конденсата (8–9 млн т — на пике, за счет ресурсов «Газпрома», «Роснефти» и НОВАТЭКа), говорит РБК источник в Минприроды. В этот объем войдет конденсат «Газпрома» с Бованенковского и Харасавейского месторождений, а также с СП с Wintershall «Ачимгаз» (Уренгойское месторождение). Представитель «Газпрома» отказался комментировать грузовую базу СШХ-2 и участие в проекте «Газпрома».

Источник в Минприроды отметил, что НОВАТЭК также сможет поставлять конденсат по СШХ-2 с будущего проекта «Арктик СПГ-2», а «дочка» «Роснефти» «Роспан» — со своего проекта освоения Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков в ЯНАО. «НОВАТЭК не участвует в софинансировании проекта. При этом при условии реконструкции объектов федеральной собственности порта Сабетта компания готова инвестировать в развитие необходимой инфраструктуры для увеличения перевалки жидких углеводородных грузов», — сообщили РБК в пресс-службе НОВАТЭК​а, не ответив на вопрос о пранах по загрузке СШХ-2. РБК направил запросы в «Роснефть».

Сургутский завод стабилизации конденсата мощностью 12 млн т в год, где сегодня перерабатывается конденсат «Газпрома» (предприятие принадлежит его «дочке» — «Газпром переработка». — РБК), по словам чиновника Минприроды, неспособен будет переработать весь будущий конденсат Ямала и Гыдана. Поэтому компаниям будет выгодно возить продукцию по железной дороге.

После доставки в порт Сабетта продукция с СШХ-2 может пойти далее по Северному морскому пути на экспорт через Роттердам, а также в направлении Азии (Пусан, порты Китая) и на внутренний рынок «за счет возможностей диверсификации направления грузопотоков при создании инфраструктуры проекта», говорится в описании проекта в мероприятиях комплексного плана.

Но с подтверждаемостью грузовой базы по конденсату на долгосрочную перспективу есть проблемы, говорит близкий к Минприроды источник РБК. Согласно анализу схем разработки Бованенковского и Харасавейского месторождений, пик добычи конденсата по Бованенково придется на 2033–35-е годы и не превысит 2,5 млн т в год, а на Харасавэе — 3 млн т к 2026 году. Дальше идет снижение добычи, к 2040 году это 1,5 млн т конденсата на Бованенково и 1,2 млн т на Харасавэе.

Консультант Минприроды, руководитель компании «Гекон» Михаил Григорьев считает, что реальную грузовую базу конденсата может составить добыча с месторождений «Газпрома» на Ямале и проектов его СП «Ачимгаз». Он считает, что НОВАТЭКу удобнее поставлять конденсат на завод в Усть-Луге и на Пуровский завод переработки конденсата. По его мнению, конденсат с «Арктик СПГ-2» будет выгоднее вывозить морским путем.

В ноябре 2018 года главный экономист ВЭБа Андрей Клепач скептично оценил перспективы СШХ-2. «Проект Северного широтного хода... Окромя вывоза сжиженного газа и пугания оленей на людях это никак не скажется. Скорее, даже наоборот. Деньги, которые туда «Газпром» и РЖД инвестируют, собраны с других регионов», — отмечал он, выступая на конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров также предупреждает, что основной неопределенностью для проекта остается грузовая база.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Северный широтный ход, Ямал, НОВАТЭК, «Роснефть», ПАО Газпром
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