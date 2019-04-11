«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд руб.

«Росатом» оценил стоимость создания первого атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд руб. Об этом на Международном арктическом форуме заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лихачев доложил правительству, что строительство ледокола нового поколения без НДС и дополнительных расходов обойдется в 98,6 млрд руб.

«Стоимость ледокола «Лидер» мы оцениваем сегодня в районе 120 млрд руб.<...> Президентом было принято решение, что первый ледокол «Лидер» будет строиться на бюджетные деньги», — заявил он, назвав данное решение правильным, поскольку риски коммерческого финансирования «слишком велики».

Лихачев выразил надежду, что проект запустят уже к концу 2019 года, а с 2020 года начнется его реализация на заводе «Звезда». Всего в России планируют построить три ледокола этого проекта.