Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути

Однако еще 18 млн т грузов остаются под вопросом. Речь идет про таймырский уголь, который компания «ВостокУголь» Дмитрия Босова планирует добывать и транспортировать по СМП к 2024 году. Эти объемы угля пока базируются только на заявлении компании о наличии в этом регионе ресурсов полезных ископаемых, реальные запасы не подтверждены, следует из документа. Реальным объемом добычи для «ВостокУгля» к 2024 году авторы прогноза сочли 1 млн т. Представитель «ВостокУгля» не ответил на запрос РБК.
Предупреждение вице-премьера
Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, поручал в феврале Роснедрам проверить, как ведется разработка месторождений полезных ископаемых в арктической зоне в связи с риском невыполнения майского указа. Тогда он напомнил, что лицензии выдаются компаниям со сроками освоения месторождения, в них поэтапно расписаны сроки геологоразведки и выхода на проектную мощность. «Я считаю справедливым поддерживать только тех, кто выполняет требования лицензионных соглашений, а у тех, кто не выполняет, лицензия изымается и передается эффективному недропользователю», — заключил он.
«Хочу подчеркнуть, что речь в документе идет только о проектах освоения сырьевой базы Арктики. Здесь нет иных грузов, которые будут поступать от производителей продукции Урала, Сибири или центральной России. А этот объем тоже будет», — заявил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев (его слова приводятся в сообщении ведомства от 13 марта). Цифры грузопотока по СМП постоянно уточняются, а дополнительный объем арктических грузов по этому маршруту зависит от нужд российской промышленности, пояснила РБК Хлопунова. «Это может быть и зерно Тюмени, и металлоконструкции Урала и другие грузы, не связанные с нефтью и газом», — добавила она.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
По данным Минприроды, для реализации мероприятий подготовленного плана потребуется около 10,5 трлн руб. внебюджетных инвестиций, их планируется привлечь до 2030 года и дальнейшую перспективу.
Текущий прогноз грузов для Арктики рассчитан по результатам анализа проектов разработки месторождений, предоставленных компаниями Роснедрам, и заявлений компаний с оценкой их обеспеченности текущей ресурсной базой, сказал РБК один из разработчиков прогноза, консультант Минприроды, руководитель компании «Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, обеспечить 80 млн т грузов по СМП к 2024 году реально. «Необходимо учесть, что заявленные объемы отгрузки угля «ВостокУгля» с Таймыра указаны как необеспеченные текущей ресурсной базой, но по итогам успешной геологоразведки компания может предоставить необходимый объем запасов к 2024 году. Помимо вывоза минерального сырья, дополнительные объемы обеспечат грузы снабжения для действующих и строящихся производств, северный завоз и транзитные грузы (объем которых Минтранс оценивает в 1 млн т в год)», — сказал он.
Основной объем перевозок СМП по-прежнему придется на НОВАТЭК. Но ранее грузы с двух проектов этой компании «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» оценивались в сумму до 40 млн т СПГ. Исходя из нового го прогноза Минприроды, они составят лишь 31,3 млн т, из которых 20,2 млн т обеспечит уже запущенный завод «Ямал СПГ», а еще 11,1 млн т завод «Арктик СПГ 2», по которому еще не принято инвестиционное решение, но уже привлечен иностранный партнер — французская Total. Грузопоток с проектов, реализуемых НОВАТЭКом, составит около 46,7 млн т до 2024 года при своевременном развитии инфраструктуры СМП, относящейся к федеральной собственности, сообщил РБК представитель НОВАТЭКа.
На втором месте среди поставщиков грузов — Новопортовское месторождения «Газпром нефти», которое к 2024 году обеспечит 6,4 млн т нефти. В предыдущем прогнозе Минприроды к этому сроку ожидалась поставка 7,5 млн т. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром-нефти». В 2019 году с Новопортовского месторождения будет поставлено по СМП 7 млн т нефти, следует из обновленного прогноза.
Прогноз грузопотока Северного морского пути дополнили и грузами с небольших проектов: от «Северной звезды» Романа Троценко ждут 3,5 млн т угля, от KazMinerals — 500 тыс. т медного концентрата, «Норильский никель» помимо металлов должен поставлять конденсат (700 тыс. т в год с Пеляткинского месторождения), а «дочка» ЛУКОЙЛа «Ритэк» — 100 тыс. т нефти с Сандибинского месторождения. В прогноз включили даже незначительные объемы грузов с Томторского (редкоземельного), Павловского (свинцово-цинкового) и Майского (золоторудного) месторождений, а также 300 тыс. т угля с Зырянского угольного разреза в Якутии, который принадлежит бывшему совладельцу «Колмара» Анатолию Митрошину.
СМП позволит перевозить арктические грузы в сторону Европы дешевле, чем по другим маршрутам. Например, НОВАТЭК сможет значительно снизить стоимость транспортировки СПГ, который зимой доставляется через Суэцкий канал, говорил ранее предправления и совладелец компании Леонид Михельсон. Кроме того, за счет него сократится срок поставки газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU).