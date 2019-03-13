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Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути
Минприроды отправило в правительство новые расчеты по загрузке Севморпути, согласно которым грузопоток составит 82 млн т к 2024 году. Это предусмотрено указом Владимира Путина. В расчеты включены нефть с проекта «Роснефти» и лес
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новые грузы для Севморпути

Минприроды обновило прогноз грузооборота Северного морского пути (СМП), дополнив его объемами, необходимыми для выполнения майского указа президента Владимира Путин. Это следует из документа, подготовленного ведомством по поручению правительства, у РБК есть его копия.

Прогноз вошел в план по «Реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», подготовленный Минприроды совместно с Минтрансом, Минпромторгом, Минэнерго и губернаторами арктических регионов и направленный в правительство в понедельник, 11 марта. Представитель Минприроды Наталья Хлопунова подтвердила РБК отправку документа.​

По новым подсчетам Минприроды, к 2024 году объем транспортировки грузов достигнет 82 млн т в год, что даже выше цели, прописанной в указе Владимира Путина, — 80 млн т в год. Северный морской путь получит 5 млн т из заявленных 82 млн т за счет перевозки леса и грузов обеспечения. Из оставшихся 77 млн т подтверждены запасами месторождений и согласованными согласованными проектами строительства инфраструктуры 59 млн т прогнозных грузов, следует из документа.

Еще в декабре 2018 года Минприроды насчитывало всего 52 млн т подтвержденного грузопотока СМП к 2024 году, преимущественно с проектов НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале. В обновленном прогнозе ведомство учитывает проекты «Роснефти» и «ННК-Таймырнефтегаздобыча» Эдуарда Худайнатова в бухте Север, предусматривающий поставки нефти и газового конденсата с месторождений Ванкорского кластера «Роснефти» — Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, а также Пайяхского месторождения Худайнатова в Красноярском крае. Минприроды ожидает, что в 2024 году с этих проектов на СМП поступит 14,9 млн т нефти. Из них на нефть Пайяхи приходится около трети (5 млн т в год), сказал РБК источник в компании Худайнатова. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.

Однако еще 18 млн т грузов остаются под вопросом. Речь идет про таймырский уголь, который компания «ВостокУголь» Дмитрия Босова планирует добывать и транспортировать по СМП к 2024 году. Эти объемы угля пока базируются только на заявлении компании о наличии в этом регионе ресурсов полезных ископаемых, реальные запасы не подтверждены, следует из документа. Реальным объемом добычи для «ВостокУгля» к 2024 году авторы прогноза сочли 1 млн т. Представитель «ВостокУгля» не ответил на запрос РБК.

Предупреждение вице-премьера

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, поручал в феврале Роснедрам проверить, как ведется разработка месторождений полезных ископаемых в арктической зоне в связи с риском невыполнения майского указа. Тогда он напомнил, что лицензии выдаются компаниям со сроками освоения месторождения, в них поэтапно расписаны сроки геологоразведки и выхода на проектную мощность. «Я считаю справедливым поддерживать только тех, кто выполняет требования лицензионных соглашений, а у тех, кто не выполняет, лицензия изымается и передается эффективному недропользователю», — заключил он.

«Хочу подчеркнуть, что речь в документе идет только о проектах освоения сырьевой базы Арктики. Здесь нет иных грузов, которые будут поступать от производителей продукции Урала, Сибири или центральной России. А этот объем тоже будет», — заявил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев (его слова приводятся в сообщении ведомства от 13 марта). Цифры грузопотока по СМП постоянно уточняются, а дополнительный объем арктических грузов по этому маршруту зависит от нужд российской промышленности, пояснила РБК Хлопунова. «Это может быть и зерно Тюмени, и металлоконструкции Урала и другие грузы, не связанные с нефтью и газом», — добавила она.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По данным Минприроды, для реализации мероприятий подготовленного плана потребуется около 10,5 трлн руб. внебюджетных инвестиций, их планируется привлечь до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Реальная цель

Текущий прогноз грузов для Арктики рассчитан по результатам анализа проектов разработки месторождений, предоставленных компаниями Роснедрам, и заявлений компаний с оценкой их обеспеченности текущей ресурсной базой, сказал РБК один из разработчиков прогноза, консультант Минприроды, руководитель компании «Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, обеспечить 80 млн т грузов по СМП к 2024 году реально. «Необходимо учесть, что заявленные объемы отгрузки угля «ВостокУгля» с Таймыра указаны как необеспеченные текущей ресурсной базой, но по итогам успешной геологоразведки компания может предоставить необходимый объем запасов к 2024 году. Помимо вывоза минерального сырья, дополнительные объемы обеспечат грузы снабжения для действующих и строящихся производств, северный завоз и транзитные грузы (объем которых Минтранс оценивает в 1 млн т в год)», — сказал он.

Основной объем перевозок СМП по-прежнему придется на НОВАТЭК. Но ранее грузы с двух проектов этой компании «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» оценивались в сумму до 40 млн т СПГ. Исходя из нового го прогноза Минприроды, они составят лишь 31,3 млн т, из которых 20,2 млн т обеспечит уже запущенный завод «Ямал СПГ», а еще 11,1 млн т завод «Арктик СПГ 2», по которому еще не принято инвестиционное решение, но уже привлечен иностранный партнер — французская Total. Грузопоток с проектов, реализуемых НОВАТЭКом, составит около 46,7 млн т до 2024 года при своевременном развитии инфраструктуры СМП, относящейся к федеральной собственности, сообщил РБК представитель НОВАТЭКа.

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На втором месте среди поставщиков грузов — Новопортовское месторождения «Газпром нефти», которое к 2024 году обеспечит 6,4 млн т нефти. В предыдущем прогнозе Минприроды к этому сроку ожидалась поставка 7,5 млн т. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром-нефти». В 2019 году с Новопортовского месторождения будет поставлено по СМП 7 млн т нефти, следует из обновленного прогноза.

Прогноз грузопотока Северного морского пути дополнили и грузами с небольших проектов: от «Северной звезды» Романа Троценко ждут 3,5 млн т угля, от KazMinerals — 500 тыс. т медного концентрата, «Норильский никель» помимо металлов должен поставлять конденсат (700 тыс. т в год с Пеляткинского месторождения), а «дочка» ЛУКОЙЛа «Ритэк» — 100 тыс. т нефти с Сандибинского месторождения. В прогноз включили даже незначительные объемы грузов с Томторского (редкоземельного), Павловского (свинцово-цинкового) и Майского (золоторудного) месторождений, а также 300 тыс. т угля с Зырянского угольного разреза в Якутии, который принадлежит бывшему совладельцу «Колмара» Анатолию Митрошину.

СМП позволит перевозить арктические грузы в сторону Европы дешевле, чем по другим маршрутам. Например, НОВАТЭК сможет значительно снизить стоимость транспортировки СПГ, который зимой доставляется через Суэцкий канал, говорил ранее предправления и совладелец компании Леонид Михельсон. Кроме того, за счет него сократится срок поставки газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU).

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова
Теги: Северный морской путь, грузопоток, "майские указы" президента, Арктика, СПГ
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