Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути

Минприроды отправило в правительство новые расчеты по загрузке Севморпути, согласно которым грузопоток составит 82 млн т к 2024 году. Это предусмотрено указом Владимира Путина. В расчеты включены нефть с проекта «Роснефти» и лес

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Новые грузы для Севморпути

Минприроды обновило прогноз грузооборота Северного морского пути (СМП), дополнив его объемами, необходимыми для выполнения майского указа президента Владимира Путин. Это следует из документа, подготовленного ведомством по поручению правительства, у РБК есть его копия.

Прогноз вошел в план по «Реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», подготовленный Минприроды совместно с Минтрансом, Минпромторгом, Минэнерго и губернаторами арктических регионов и направленный в правительство в понедельник, 11 марта. Представитель Минприроды Наталья Хлопунова подтвердила РБК отправку документа.​

По новым подсчетам Минприроды, к 2024 году объем транспортировки грузов достигнет 82 млн т в год, что даже выше цели, прописанной в указе Владимира Путина, — 80 млн т в год. Северный морской путь получит 5 млн т из заявленных 82 млн т за счет перевозки леса и грузов обеспечения. Из оставшихся 77 млн т подтверждены запасами месторождений и согласованными согласованными проектами строительства инфраструктуры 59 млн т прогнозных грузов, следует из документа.

Еще в декабре 2018 года Минприроды насчитывало всего 52 млн т подтвержденного грузопотока СМП к 2024 году, преимущественно с проектов НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале. В обновленном прогнозе ведомство учитывает проекты «Роснефти» и «ННК-Таймырнефтегаздобыча» Эдуарда Худайнатова в бухте Север, предусматривающий поставки нефти и газового конденсата с месторождений Ванкорского кластера «Роснефти» — Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, а также Пайяхского месторождения Худайнатова в Красноярском крае. Минприроды ожидает, что в 2024 году с этих проектов на СМП поступит 14,9 млн т нефти. Из них на нефть Пайяхи приходится около трети (5 млн т в год), сказал РБК источник в компании Худайнатова. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.