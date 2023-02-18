Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет

Миллиардер счел, что, если ЦБ в обмен на «добровольный сбор» в бюджет спишет бизнесу равноценные задолженности перед госбанками, это станет сбалансированным решением, хоть и не лучшим. Власти ожидают собрать 300 млрд руб.

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Если Центробанк спишет задолженности перед госбанками компаний, которые направят в бюджет страны добровольный сбор в сопоставимом размере, это станет не идеальным, но хотя бы сбалансированным решением вопроса, заявил в телеграм-канале основатель UC Rusal миллиардер Олег Дерипаска. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Дерипаска сослался на публикацию в телеграм-канале Института экономики роста им. Столыпина; а тот в свою очередь — на информацию телеграм-канала «Банкста», который утверждал, что ЦБ выступил с «неожиданным предложением» о списании долгов, а регулятор благодаря такой схеме не будет вынужден снижать ключевую ставку.

В Институте экономики тоже одобрили такой сценарий, указав, что компаниям и экономике в целом таким образом были бы компенсированы высокие ставки, «на которых ЦБ также зарабатывает как эмитент национальной валюты».

В правительстве в январе объявили о планах собрать с компаний дополнительный взнос, указав, что бôльшую часть прошлого года их результаты «были сильно в плюс». Ожидается поступление в бюджет около 300 млрд руб., причем эти средства не станут взимать с малого бизнеса и нефтегазовых компаний, пообещал министр финансов Антон Силуанов. В отношении последних уже предусмотрены налоговые новации, которые централизуют часть дополнительной ренты», полученной нефтегазовым сектором в результате «ценовой конъюнктуры», пояснил он.

Кремль в ответ на вопрос о последствиях для тех компаний, что не захотят платить, выразил надежду, что бизнес будет «четко отдавать себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны».

Инициатива властей о «добровольном сборе» вызвала критику в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Его глава Александр Шохин счел идею нереализуемой и пояснил, что у разных компаний разные налоговая нагрузка, финансовое положение и жесткость корпоративных процедур, предложив в качестве альтернативы повысить налог на прибыль на 0,5 п.п. Минфин не поддержал это предложение.