Кремль выразил надежду на понимание бизнеса из-за дополнительного сбора

Бизнесу следует понимать реалии и существующие потребности страны в связи с предложением по взиманию «добровольного взноса» с компаний, сказал Песков. В союзе предпринимателей ранее назвали идею нереализуемой

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Практика «добровольных сборов» с бизнеса распространена в мире, сейчас все нюансы этого власти продолжают прорабатывать совместно с компаниями, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что главным в инициативе является «добровольность», а взаимодействие руководства России и бизнеса, правительства и бизнеса — «это дорога с двусторонним движением».

«Поэтому здесь, конечно, необходимо, чтобы и та, и другая сторона — хотя мы все на одной стороне — но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — сказал Песков в ответ на вопрос об отношении к тем, кто не захочет делать взнос.

Вице-премьер Андрей Белоусов, говоря о добровольном взносе, отметил в начале февраля, что у многих компаний за первые три квартала 2022 года «результаты были сильно в плюс».

Из добровольного сбора исключат нефтегазовые компании и малый бизнес, всего планируется собрать около 300 млрд руб., рассказал ранее министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что эти налоговые новации уже «централизуют часть дополнительной ренты», которую нефтегазовый сектор получил в результате «ценовой конъюнктуры». В этом году увеличены социальные расходы и инфраструктурные расходы, а потому правительство благодарно бизнесу за проявленную инициативу, отметил Силуанов.

При этом в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали нереализуемым это предложение, указав, что у компаний разные налоговая нагрузка, финансовое положение и жесткость корпоративных процедур. Глава РСПП Александр Шохин предложил взамен этого нарастить инвестиции в социальные проекты и повысить налог на прибыль на 0,5 п.п., последнюю инициативу в Министерстве финансов поддержать уже отказались.