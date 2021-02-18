Вице-губернатор Петербурга займется развитием «Морского старта»

Евгений Елин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин с 1 марта возглавит космическое направление S7 Group, говорится в поступившем в РБК сообщении холдинга.

«В новой роли Евгений Елин займется развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт», — рассказали в S7 Group. Весной прошлого года «Морской старт» перебазировали из США в порт на Дальнем Востоке.

До 28 февраля Елин занимает пост вице-губернатора. В начале недели стало известно, что он подал заявление об отставке.

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