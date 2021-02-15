Отвечавший за борьбу с COVID вице-губернатор Петербурга уйдет в отставку

По данным СМИ, Евгений Елин написал заявление об отставке с должности, которую занимал с 2019 года. Он проработает в Смольном до 1 марта

Евгений Елин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин покинет свой пост, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на три источника, близких к городскому правительству.

По данным издания, Елин написал заявление об отставке и проработает в Смольном до 1 марта. Причины его решения не уточняются. Кто станет преемником Елина, пока не известно.

Информацию о предстоящем уходе вице-губернатора подтверждает «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат Елина.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

Елин стал вице-губернатором в начале января 2019 года, на эту должность его представил губернатор Александр Беглов. В Смольном замгубернатора контролирует деятельность городских комитетов по экономической политике, госзаказу, промышленной политике и имущественных отношений. Кроме того, он отвечает за вопросы стратегического планирования Петербурга, мониторинга городских земель, промышленной и научно-технической политики, закупку товаров и услуг для государственных нужд.