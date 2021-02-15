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Пандемия коронавируса ,  
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Отвечавший за борьбу с COVID вице-губернатор Петербурга уйдет в отставку

По данным СМИ, Евгений Елин написал заявление об отставке с должности, которую занимал с 2019 года. Он проработает в Смольном до 1 марта
Евгений Елин
Евгений Елин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин покинет свой пост, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на три источника, близких к городскому правительству.

По данным издания, Елин написал заявление об отставке и проработает в Смольном до 1 марта. Причины его решения не уточняются. Кто станет преемником Елина, пока не известно.

Информацию о предстоящем уходе вице-губернатора подтверждает «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат Елина.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

Елин стал вице-губернатором в начале января 2019 года, на эту должность его представил губернатор Александр Беглов. В Смольном замгубернатора контролирует деятельность городских комитетов по экономической политике, госзаказу, промышленной политике и имущественных отношений. Кроме того, он отвечает за вопросы стратегического планирования Петербурга, мониторинга городских земель, промышленной и научно-технической политики, закупку товаров и услуг для государственных нужд.

Власти Петербурга сняли часть ограничений из-за COVID-19
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

С началом пандемии коронавируса Елин стал ответственным за исполнение постановления городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Этим документом в городе устанавливались ограничения из-за коронавируса.

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Елин руководит межведомственным координационным советом по противодействию распространению COVID-19, он также занимался подготовкой мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, пишет «Фонтанка».

С 2009 по 2012 год Елин возглавлял комитет экономического развития, промышленности и торговли в правительстве Петербурга. В течение года он занимал должность главы комитета финансов Ленобласти. В 2013-м был назначен замглавы Минэкономразвития, где проработал четыре года.

Автор
Наталия Анисимова
Евгений Елин Санкт-Петербург отставка вице-губернатор Смольный
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