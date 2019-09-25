Депутаты Петербурга утвердили кандидатуры вице-губернаторов

Заксобрание Санкт-Петербурга утвердило все кандидатуры вице-губернаторов, предложенные новым губернатором Александром Бегловым, сообщается на сайте городского парламента.

25 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов представил в заксобрание свою команду из десяти человек. Депутаты одобрили кандидатуры Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко, Владимира Княгинина, Николая Линченко, Олега Маркова, Анны Митяниной, Максима Шаскольского, Евгения Елина, Владимира Кириллова и Любови Совершаевой.

18 сентября Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. По итогам выборов 8 сентября он набрал 64,44% голосов. Второе место заняла представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. Тройку лидеров замкнул кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 16,03%. Явка составила 30,07%.

