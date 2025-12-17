Warner Bros. призвала своих акционеров отказать Paramount в сделке

Warner Bros. Discovery призвала акционеров отклонить сделку с Paramount. Условия продажи активов руководство сочло «враждебными». Законодатели США также опасаются, что контроль над компанией получат арабские инвесторы

Фото: Mario Tama / Getty Images

Компания Warner Bros. Discovery (WBD) назвала предложение Paramount о выкупе ее активов «иллюзорным» и обратилась к своим акционерам с рекомендацией отклонить его, пишет CNN.

В заявлении подчеркивается, что существующий план продажи большей части медиакомпании Netflix является более выгодной сделкой. Руководство WBD считает условия Paramount «враждебными», которые наложат в будущем на компанию «многочисленные значительные риски и издержки».

Окончательное решение по этому вопросу остается за акционерами, некоторые из которых уже заявили, что отклонят рекомендации компании и передадут свои акции Paramount по цене $30 за акцию.

Основной вопрос, поднятый WBD, касается того, насколько выгодна сделка с Paramount. В компании напомнили, что в значительной степени вероятная сделка будет финансироваться королевскими семьями Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

В последние дни некоторые американские законодатели также выразили обеспокоенность по поводу ближневосточной схемы финансирования. «Эта сделка вызывает опасения по поводу национальной безопасности, поскольку она может передать существенное влияние на одну из крупнейших американских медиакомпаний финансистам, поддерживаемым из-за рубежа», — говорится в обращении конгрессменов Сэма Ликкардо и Аянны Прессли к WBD.

В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания Paramount заявила, что Саудовская Аравия, Катар и Абу-Даби согласились отказаться от любых прав голоса и участия в управлении компанией Warner Bros., если сделка состоится. Однако это только усилило вопросы о том, почему королевские семьи стремятся осуществить эти инвестиции, отмечает CNN.

Источники WSJ 17 декабря сообщали, что Warner Bros. Discovery собирается отклонить предложение Paramount в пользу Netflix. В этот же день компания Affinity Partners зятя президента США Джареда Кушнера отказалась претендовать на участие в сделке.

Netflix и Warner Bros. 5 декабря объявили о заключении сделки на $82,7 млрд: американский стриминговый сервис купит у компании ее кинобизнес и своего конкурента — стриминг HBO Max. Сделку планируют закрыть в течение года — полутора лет, ее еще должны одобрить антимонопольные органы.

Возможная сделка вызвала неоднозначную реакцию. В Голливуде предупредили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение, а президент США Дональд Трамп заявил, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.

После этого к борьбе за бизнес Warner Bros. подключилась Paramount, пообещавшая заплатить более $100 млрд наличными. Она предлагает выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO. Срок действия предложения истекает 8 января.

По данным Financial Times, еще до сделки с Netflix медиакомпания WBD получила от Paramount Global в течение 12 недель шесть предложений о выкупе киностудии Warner Bros. и других активов. Все это время компания уходила от ответа, пока в декабре не объявила о договоренностях со стримингом.