Трамп предупредил, что сделка Netflix «может стать проблемой»
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в принятии решения о том, разрешить ли сделку Netflix по покупке Warner Bros., предупредив, что она «может стать проблемой».
Беседуя с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди, Трамп заявил, что Netflix проделала «феноменальную работу» и назвал гендиректора стримингового сервиса Теда Сарандоса, который посетил Белый дом на прошлой неделе, «замечательным человеком».
В то же время Трамп отметил, что у Netflix очень большая доля рынка. «А когда у них появится Warner Bros., эта доля сильно увеличится. Поэтому я не знаю, это должны решать экономисты. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения. <...> Это большая доля рынка, никаких сомнений. Это может стать проблемой», — добавил президент (цитата по Business Insider).
Netflix 5 декабря объявил, что приобретет Warner Bros., HBO и HBO Max за $82,7 млрд, сделку планируют закрыть в третьем квартале 2026 года. По данным Financial Times, стриминг получит кредит в размере $59 млрд, который профинансируют Wells Fargo, BNP Paribas и HSBC. Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO.
The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщает, что сделка вызвала обеспокоенность советников президента и других чиновников Белого дома. Соглашение собирается проверить Минюст США, который оценит, усилит ли слияние доминирующее положение Netflix в медиаиндустрии. Издание отмечает, что Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30% рынка платных стримингов в Соединенных Штатах.
В Голливуде также видят в сделке риски для индустрии: игроки отрасли опасаются, что из-за сохранения в ней всего нескольких крупных покупателей фильмов и сериалов упадут объем работы и, как следствие, доходы работников сферы, передавала Financial Times. Влиятельные профсоюзы потребовали от регулирующих органов заблокировать соглашение.
