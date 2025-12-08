 Перейти к основному контенту
0

Трамп предупредил, что сделка Netflix «может стать проблемой»

После объединения с Warner Bros. рыночная доля Netflix существенно вырастет, заявил Трамп, отметив, что власти США будут участвовать в рассмотрении сделки
Netflix NFLX $100,24 -2,89% Купить
Warner Bros. Discovery WBD $26,08 +6,28% Купить
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в принятии решения о том, разрешить ли сделку Netflix по покупке Warner Bros., предупредив, что она «может стать проблемой».

Беседуя с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди, Трамп заявил, что Netflix проделала «феноменальную работу» и назвал гендиректора стримингового сервиса Теда Сарандоса, который посетил Белый дом на прошлой неделе, «замечательным человеком».

В то же время Трамп отметил, что у Netflix очень большая доля рынка. «А когда у них появится Warner Bros., эта доля сильно увеличится. Поэтому я не знаю, это должны решать экономисты. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения. <...> Это большая доля рынка, никаких сомнений. Это может стать проблемой», — добавил президент (цитата по Business Insider).

В Голливуде увидели риски для индустрии в сделке Netflix и Warner Bros.
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Netflix 5 декабря объявил, что приобретет Warner Bros., HBO и HBO Max за $82,7 млрд, сделку планируют закрыть в третьем квартале 2026 года. По данным Financial Times, стриминг получит кредит в размере $59 млрд, который профинансируют Wells Fargo, BNP Paribas и HSBC. Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщает, что сделка вызвала обеспокоенность советников президента и других чиновников Белого дома. Соглашение собирается проверить Минюст США, который оценит, усилит ли слияние доминирующее положение Netflix в медиаиндустрии. Издание отмечает, что Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30% рынка платных стримингов в Соединенных Штатах.

Битва за «Гарри Поттера» и «Игру престолов»: кто хочет купить Warner Bros
Подписка на РБК
Фото:Mario Tama / Getty Images

В Голливуде также видят в сделке риски для индустрии: игроки отрасли опасаются, что из-за сохранения в ней всего нескольких крупных покупателей фильмов и сериалов упадут объем работы и, как следствие, доходы работников сферы, передавала Financial Times. Влиятельные профсоюзы потребовали от регулирующих органов заблокировать соглашение.

